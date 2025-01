Omar Marmoush hatte sich bereits am Freitag von den Fans der Eintracht Frankfurt verabschiedet Keystone

Omar Marmoush wechselt von der Eintracht Frankfurt zu Manchester City, wie die Klubs bestätigten. Für den Ägypter zahlt der englische Meister gemäss Medienberichten rund 75 Millionen Euro.

Keystone-SDA, sda SDA

Marmoush zeigte eine fantastische Bundesliga-Hinrunde. Dem 25-jährigen Stürmer gelangen in 17 Ligaspielen in dieser Saison 15 Tore und 10 Assists, womit er der beste Skorer der Bundesliga ist. Aus den Top-5-Ligen Europas war nur Marmoushs Landsmann Mohamed Salah an mehr Toren beteiligt. Bei Manchester City wird Marmoush Teamkollege von Manuel Akanji.

Für die Eintracht Frankfurt ist es ein zweiter bemerkenswerter Transfercoup innerhalb von anderthalb Jahren. Marmoush wechselte im Sommer 2023 ablösefrei zu den Frankfurtern – als Ersatz für den in der gleichen Transferperiode für 95 Millionen Euro an Paris Saint-Germain abgegebenen Randal Kolo Muani. Der Franzose war seinerseits ein Jahr zuvor ablösefrei von Nantes gekommen.