Arne Slot: «Wäre nicht überraschend, wenn Guardiola mit einer brillanten Idee käme» 29.11.2024

Am Sonntagabend kommt es in der Premier League zum Gigantenduell zwischen Liverpool und ManCity. Während Leader Liverpool in Topform ist, sucht Pep Guardiola mit den «Citizens» nach Lösungen aus der Krise.

Manchester City liegt in der Premier League nur auf Rang 4, acht Punkte hinter Leader Liverpool. Zuletzt gab es in der Premier League drei Niederlagen in Serie, das Team von Pep Guardiola konnte zudem wettbewerbsübergreifend im gesamten November kein einziges Pflichtspiel gewinnen.

Unter der Woche folgte ein weiterer Tiefpunkt. In der Champions League führten die Citizens gegen Feyenoord nach 75 Minuten mit 3:0 und mussten sich am Ende doch noch mit einem 3:3-Remis begnügen.

Und ausgerechnet in dieser schlechten Form muss Manchester City zum Auswärtsspiel nach Liverpool. Die Reds sind unter dem neuen Trainer Arne Slot hervorragend in die Saison gestartet. In der Champions League führen sie die Tabelle ohne Verlustpunkt an und auch in der Premier League hat Liverpool bereits einen Vorsprung von sechs Punkten auf Arsenal, welches sogar noch ein Spiel mehr absolviert hat.

Slot warnt vor brillanter Idee

Wird der Premier-League-Knüller also eine klare Angelegenheit? Liverpool-Trainer Slot hält den Ball flach und warnt vor City-Trainer Guardiola: «Es würde mich nicht überraschen, wenn er mit einer weiteren brillanten Idee käme.» Guardiola sei derjenige gewesen, der anfing, mit invertierten Aussenverteidigern zu spielen oder mit Innenverteidigern auf der Sechs. «Also glaube ich nicht, dass es eine Überraschung wäre, wenn er sich etwas einfallen lassen würde, worüber noch nie jemand nachgedacht hat, um sein Team noch stärker zu machen.»

Slot gerät bei Guardiola regelrecht ins Schwärmen: «Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum er so viele Trainer auf der ganzen Welt inspiriert hat. Als er die Idee hatte, hielten wir sie für verrückt. Dann hat er sie umgesetzt und dann dachten wir alle: Okay, das sollten wir auch versuchen, denn es war eine brillante Idee.»

Wenn es auf der Welt der Trainer jemanden gebe, der mit etwas Neuem aufwarten kann, dann sei das definitiv Guardiola. Ob ihm das im Knüller gegen Liverpool gelingt, erfahren wir am Sonntagabend. Das Spiel ist um 17.30 Uhr auf blue Sport zu sehen.