Hat gut lachen: Francesco Camarda feierte am vergangenen Samstag mit 15 Jahren sein Profi-Debüt. IMAGO

Francesco Camarda ist 15 Jahre jung und bestritt am vergangenen Samstag seine erste Partie für die AC Milan. Er ist der jüngste Debütant der Serie A, in der Schweiz ist der Rekordhalter noch jünger.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noah Okafor, Rafael Leao und Olivier Giroud fehlten der AC Milan bei der Partie gegen die AC Fiorentina.

Francesco Camarda wurde für die AC Milan aufgeboten und kam zu einem Kurzeinsatz. Er stellte mit 15 Jahren, 8 Monaten und 15 Tagen den Serie-A-Rekord als jüngster Debütant auf.

In der Super League war Nati-Legende Johann Vogel bei seinem Debüt für die Grasshoppers noch jünger: 15 Jahre 4 Monate 14 Tage. Mehr anzeigen

Während in der Schweiz die meisten 15-Jährigen in der Sekundarschule die Schulbank drücken, geht Francesco Camarda für die AC Milan in der Serie A auf Torejagd.

Mit 15 Jahren, acht Monaten und 15 Tagen wurde der Mittelstürmer am vergangenen Samstag zum jüngsten Spieler in der Geschichte Italiens höchster Spielklasse.

Bei der Partie zwischen der AC Milan und der AC Fiorentina kam Camarda in der 83. Minute zum Handkuss. Er ersetzte Luka Jovic. In jüngster Vergangenheit fungierte der 25-jährige Serbe als Einwechselspieler, und das 15-jährige Wunderkind lief bei der mailändischen U19 auf.

Milan-Captain lobt Schützling: «Er hat verstanden, dass er noch mehr als die anderen arbeiten muss»

Die Rossoneri befinden sich derzeit in Stürmernot. Milan-Coach Stefano Pioli konnte gegen die Fiorentina weder auf die verletzten Rafael Leao und Noah Okafor, noch auf den rot-gesperrten Olivier Giroud zurückgreifen. So musste der Plan B mit Jovic in der Stammelf und Camarda als Joker her.

«Er hat uns sein Talent und seine Frische gebracht. Das ist der erste von vielen kleinen Schritten, die er auf seinem Weg machen muss», sagte Pioli nach dem Spiel über das Debüt des 15-jährigen Camarda und ergänzte: «Er ist demütig, er arbeitet hart und er weiss, dass dies erst der Anfang ist.» Auch Milan-Captain Davide Calabria fand löbliche Worte für seinen jungen Teamkollegen: «Er hat viel Talent, er ist ein intelligenter Mensch, er hat verstanden, dass er noch mehr als die anderen arbeiten muss.»

Camardas verrückte Statistik: 483 Tore in 87 Spielen

Francesco Camarda löste mit seinem Einsatz in der Serie A Wisdom Amey ab. Der mittlerweile 18-jährige Innenverteidiger debütierte 2021 im Alter von 15 Jahren, neun Monaten und einem Tag für den FC Bologna. Ein weiterer Einsatz kam für Amey in der Serie A bisher hinzu. In der laufenden Saison ist er bei Bolognas U19 als Captain und Abwehrchef gesetzt.

Die jüngsten eingesetzten Spieler in ausgewählten europäischen Ligen 🇫🇷 Lucien Roux | Saint-Étienne | 15 Jahre 29 Tage | Saison 38/40

🇨🇭 Johann Vogel | GC | 15 Jahre 4 Monate 14 Tage | Saison 92/93

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ethan Nwaneri | Arsenal | 15 Jahre 5 Monate 28 Tage | Saison 22/23

🇪🇸 Luka Romero | Mallorca | 15 Jahre 7 Monate 6 Tage | Saison 19/20

🇮🇹 Francesco Camarda | AC Milan | 15 Jahre 8 Monate 15 Tage | Saison 23/24

🇩🇪 Youssoufa Moukoko | BVB | 16 Jahre 1 Tag | Saison 20/21 Mehr anzeigen

Auch Camardas Geschichte bei der AC Milan steht noch in den Anfängen. Klar ist aber: Es bahnt sich eine vielversprechende Karriere an. Der Mittelstürmer brach in der Jugend zahlreiche Rekorde, unter anderem erzielte er zwischen 2017 und 2020 in seinen ersten drei Jahren für die Mailänder in 87 Spielen 483 Tore.

In dieser Saison debütierte er in der UEFA Youth League, in der U19 Milans, in der italienischen U17-Auswahl und der Serie A. Am kommenden Dienstag ruft für die AC Milan die Champions League. Dort sind aber Spieler erst spielberechtigt, wenn sie 16 Jahre alt und drüber sind. Francesco Camarda muss deshalb Zuhause bleiben und der AC Milan bei der Partie gegen Dortmund vor dem Fernseher den Daumen drücken.