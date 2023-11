Bei diesem frechen Traumtor muss sogar Yann Sommer lachen

Bei diesem Traum-Tor von Dimarco muss sogar Yann Sommer lachen 12.11.2023

Federico Dimarco hat sich wieder mal ein Herz gefasst. Aus rund 40 Metern zieht der Inter-Spieler von der Seitenlinie einfach mal ab. Und prompt geht der Schuss rein.

Das Duell zwischen Inter und Frosinone war in der ersten Halbzeit sehr einseitig geprägt. Es war wieder mal ein ruhiger Arbeitsbeginn für Yann Sommer wie schon oft in dieser Saison. Nach vorne brachte Inter aber auch nicht sehr viel zustande. Bis auf einen möglichen Penalty in der 10. Minute waren Chancen eher Mangelware.

Vielleicht war das dann auch genau der Grund, warum Federico Dimarco wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff aus rund 40 Metern einfach mal draufhielt. Nach einem Zuspiel von Mkhitaryan an die linke Seitenauslinie, macht er noch ein paar Meter und probiert dann einfach was. Der Ball senkt sich über Turati mitten ins Tor. Ein Sonntagsschuss wie aus dem Bilderbuch.