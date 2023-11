Super League, Round-up: Die FCB-Erlösung, Regenchaos und ein neuer, alter Captain

Fabio Celestini erlöst den FCB mit seinem glücklichen Händchen, in Winterthur streikt der VAR wegen des Regens und in Luzern gibt es einen neuen, alten Captain. Die 13. Runde der Super League im Round Up.

06.11.2023