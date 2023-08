Leandro Paredes jubelt mit Lionel Messi im WM-Final in Katar. Bild: Keystone

Leandro Paredes, im Dezember mit Argentinien Weltmeister geworden, verlässt Paris Saint-Germain nach fünfeinhalb Jahren und wechselt zur AS Roma.

Für den 29-jährigen zentralen Mittelfeldspieler ist es eine Rückkehr, spielte er doch schon in der Saison 2014/15 für den dreifachen italienischen Meister. In der letzten Saison war er an den Ligakonkurrenten Juventus Turin ausgeliehen.

Paredes war Anfang 2019 für 40 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg zu PSG gewechselt. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme nun im tiefen einstelligen Bereich liegen. Bei den Römern unterschrieb Paredes einen bis Juni 2025 gültigen Vertrag.

sda