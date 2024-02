Dem 30-jährigen Paul Pogba droht nach der langen Sperre das Karriereende. Keystone

Paul Pogba kassiert nach seinem Dopingvergehen wie erwartet eine harte Strafe. Italiens Anti-Doping-Behörde belegt den Juve-Profi mit einer vierjährigen Sperre, wie italienische Medien berichten.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Paul Pogba wird vom italienischen Anti-Doping-Gericht zu einer vierjährigen Sperre verurteilt.

Der französische Nationalspieler, der bei Juventus Turin engagiert ist, wurde im vergangenen August positiv auf Testosteron getestet. Mehr anzeigen

Der für Juventus spielende Pogba war im August beim Saisonauftakt der Serie A gegen Udinese positiv auf Testosteron getestet worden. Der 30-jährige Mittelfeldspieler, 2018 mit Frankreich Weltmeister, kam nicht zum Einsatz, sass beim italienischen Rekordmeister aber auf der Bank.

Der positive Befund war Mitte September publik gemacht und Pogba vorläufig suspendiert worden. Anfang Oktober bestätigte das Ergebnis der B-Probe den Dopingverdacht. Pogba gab inzwischen zu, ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben, auf dessen Beipackzettel auf leistungsfördernde Substanzen hingewiesen worden sei. Die Verwendung der im Leistungssport verbotenen Substanz Testosteron begünstigt den Muskel- und Knochenaufbau.

Seine letzte Hoffnung ruht nun auf dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in der Schweiz. Pogba ist nach Informationen des TV-Senders Sky Italia entschlossen, vor dem Gericht in Lausanne in die Berufung zu gehen.

Der 81-malige französische Nationalspieler, der mit les Bleus 2018 den Weltmeister-Titel holte, ist seit 2022 wieder beim italienischen Rekordmeister Juve unter Vertrag, für den er bereits von 2012 bis 2016 gespielt hatte. Die Sperre gilt auch für andere internationale Ligen.

Mehrere Jahre lang spielte er auch in der englischen Premier League bei Manchester United. Mit der vierjährigen Sperre folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte infolge des Geständnisses auf eine geringere Strafe gehofft. Vom Verein gab es zunächst keinen Kommentar.