Die Bologna-Schweizer Michel Aebischer und Remo Freuler im Duell mit Romas Paulo Dybala. IMAGO/IPA Sport

Knapp eine Milliarde Euro an Gehältern wird in der Serie A ausgeschüttet. Am meisten verdienen kann man bei Juve und Inter. Wie viel die Schweizer absahnen, erfährst du hier.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Die 635 Kaderspieler der 20 Serie-A-Mannschaften kommen gemäss Berechnungen von «capology» insgesamt auf ein Gehaltsvolumen von 965 Millionen Euro. Das Durchschnittssalär in der obersten italienischen Spielklasse beträgt rund 1,5 Mio. Euro.

Die Top 10 der bestbezahlten Spieler der Serie A in der Saison 24/25 wird angeführt von Dušan Vlahović. Der Serbe kommt bei Juve auf ein Brutto-Jahresgehalt von 22,2 Millionen Euro. Der 24-Jährige streicht also 427'308 Euro pro Woche ein.

Platz 2 gehört Napolis Victor Osimhen, der 25-jährige Angreifer kassiert 12,8 Mio. Euro (246'538 Euro pro Woche). Nicht eingerechnet beim Basisgehalt des Nigerianers sind noch 2,5 Mio. Boni.

Nicolò Barella ist mit 12 Mio. Euro (231'538 Euro pro Woche) ebenfalls auf dem Podest, dazu sind noch Prämien in Höhe von 930'000 Euro möglich. Das gleiche Basisgehalt wie der Inter-Profi hat Juve-Goalie Wojciech Szczęsny, der jedoch kein Bonus im Vertrag hat.

Platz 5 gehört Inter-Stratege Hakan Çalhanoğlu, der 11,1 Mio. Euro pro Jahr kassiert. Dazu sind noch Boni in Höhe von 930'000 Euro möglich. Klubkollege Lautaro Martínez hat das gleiche Basisgehalt wie der Türke, jedoch keine Boni.

Auch Rang 7 gehört einem Nerazzurro. Alessandro Bastoni hat ein Grundgehalt von 10,2 Mio. Euro, dazu noch 1,85 Mio. Euro als variabler Lohnanteil. Platz 8 teilen sich die Juve-Profis Bremer und Federico Chiesa. Ihr Brutto-Jahressalär beläuft sich auf 9,3 Mio. Euro, zusätzlich können noch Boni in Höhe von 1,85 Mio. Euro dazukommen.

Rang 10 sichert sich Europameister-Captain Álvaro Morata. Der Spanier wechselte diesen Sommer von Atlético Madrid zu Milan. Der 31-Jährige unterzeichnete bei den Norditalienern einen Vierjahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison. Der Stürmer streicht bei den Rossoneri 8,3 Mio. Euro ein, dazu sind im Erfolgsfall noch 1,85 Mio. Euro an Boni möglich.

Die Top 10 der bestbezahlten Spieler in der Serie A Dušan Vlahović / 22,2 Mio. € / Juventus

Victor Osimhen / 12,8 Mio. € (+ max. 2,5 Mio. Boni) / Napoli

Nicolò Barella / 12 Mio. € (+ max. 930'000 € Boni) / Inter

Wojciech Szczęsny /12 Mio. € / Juventus

Hakan Çalhanoğlu / 11,1 Mio. € (+ max. 930'000 € Boni) / Inter

Lautaro Martínez / 11,1 Mio. € / Inter

Alessandro Bastoni / 10,2 Mio. € (+ max. 1,85 Mio. Boni) / Inter

Bremer / 9,3 Mio. € / Juventus

Federico Chiesa / 9,3 Mio. € / Juventus

Álvaro Morata / 8,3 Mio. € / Milan Mehr anzeigen

So viel kassieren die acht Serie-A-Schweizer

Auf Platz 83 findet sich Yann Sommer wieder. Der 35-jährige Goalie hat bei Inter ein Basisgehalt von 3,21 Mio. (61'731 Euro pro Woche). 650'000 Euro weniger Jahres-Salär hat auf dem Papier sein Natikollege Noah Okafor. Der 24-jährige Flügelspieler kriegt also 2,56 Mio. Euro oder 49'231 Euro in der Woche (Platz 124.).

Noah Okafor verdient in Milan gutes Geld. KEYSTONE

Auf Rang 161 ist Remo Freuler, der bei Bologna 1,85 Mio. Euro (35'577 Euro pro Woche) kassiert. Auf Platz 197 reiht sich Nicolas Haas ein. Der Ex-Luzern-Profi verdient in Empoli 1,67 Mio. Euro im Jahr oder 32'115 Euro in der Woche. Den 260. Rang belegt Dan Ndoye. Der 23-jährige Flügelspieler streicht bei Bologna jährlich 1,03 Mio. Euro (19'808 Euro pro Woche) ein.

Platz 349 teilen sich Michel Aebischer und Simon Sohm. Der ehemalige YBler verdient in Bologna jährlich 640'000 Euro (12'308 Euro pro Woche), der Ex-FCZ-Profi verdient in Parma die gleiche Summe. Rang 435 gehört Samuel Ballet. Der 23-jährige Flügelspieler erhält von Como 370'000 Euro im Jahr oder 7'115 Euro pro Woche.

Die Schweizer Gehaltstabelle in der Serie A Yann Sommer (83.) / 3,21 Mio. € / Inter

Noah Okafor (124.) / 2,56 Mio. € / Milan

Remo Freuler (161.) / 1,85 Mio. € / Bologna

Nicolas Haas (197.) / 1,67 Mio. € / Empoli

Dan Ndoye (260.) / 1,03 Mio. € / Bologna

Michel Aebischer (349.) / 640'000 Euro € / Bologna

Simon Sohm (349.) / 640'000 Euro € / Parma

Samuel Ballet (435.) / 370'000 € / Como Mehr anzeigen

Mehr aus dem Ressort

Zapped: CCs Kuss-Attacke und Klopps Geständnis Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport. 08.08.2024