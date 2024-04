Yann Sommer, der Goalie von Inter Mailand, ist in dieser Saison kaum zu bezwingen. Keystone

Meister Inter Mailand gewinnt gegen Torino 2:0. Damit entscheidet Yann Sommer das Goalie-Duell mit Vanja Milinkovic-Savic für sich.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Inter Mailand gewinnt sein erstes Duell als bereits feststehender Meister. Inter gewinnt gegen Torino mit 2:0. Ricardo Rodriguez führt sein Team als Captain an und spielt 72. Minuten.

Sowohl Yann Sommer als auch Torino-Keeper Vanja Milinkovic-Savic spielten in der laufenden Saison in der Liga 17 Mal zu Null. Nach dem Spiel steht Sommer als alleiniger Spitzenreiter da. Mehr anzeigen

Beide Torhüter hatten in der laufenden Meisterschaft je 17 Mal zu Null gespielt, so oft wie kein anderer Goalie in den Top-5-Ligen Europas. Auch im direkten Duell hielten sich der 35-jährige Schweizer und der 27-jährige Serbe bis zur Pause schadlos. Eine Rote Karte gegen Turins Adrien Tamèze in der 49. Minute führte dann dazu, dass Inter die Oberhand gewann. Hakan Calhanoglu sorgte mit einem Doppelschlag innerhalb von vier Minuten für die Entscheidung.

Sommer steht nun bei 18 Ligaspielen ohne Gegentor und führt diese Statistik neu alleine an.

