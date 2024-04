Yann Sommer ist in der Serie A mit Inter unaufhaltsam. IMAGO/Sportimage

Mit einem Sieg gegen Milan am Montagabend kann Inter den ersten Scudetto seit drei Jahren gewinnen.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagabend kommt es zum Derby della Madonnina (20.45 Uhr live auf blue Sport).

Dabei kann sich Inter mit einem Sieg gegen Milan seinen 20. Scudetto sichern. Mehr anzeigen

Inter steht in der Tabelle aktuell 14 Punkte vor Verfolger Milan – mit einem Sieg wäre man vorzeitig italienischer Meister. Es wäre der 20. Scudetto für die Nerazzurri.

Auf der anderen Seite wollen die Rossoneri natürlich unbedingt eine Niederlage vermeiden, damit der Stadtrivale nicht im San Siro feiern kann. Zusätzliche Brisanz: I Diavoli stehen ebenfalls bei 19 Meisterschaften und müssten sich überholen lassen. Auf dem Papier ist es ein Heimspiel für Milan, daher werden die meisten Zuschauer das Team von Stefano Pioli unterstützen.

AC Milan - FC Internazionale Milano Mo 22.04. 20:35 - 22:45 ∙ blue Sport Live ∙ AC Milan - FC Internazionale Milano Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2h 16min 26sek

Der Druck auf den 58-jährigen Trainer ist hoch, Julen Lopetegui soll in der Poleposition für seine Nachfolge stehen. In der Champions League kam Milan nicht über die Gruppenphase hinaus, in der Europa League scheiterte man im Viertelfinal sang- und klanglos an Liga-Rivale AS Rom.

Pioli wählte vor dem Spiel markante Worte: «Wir können alle Begriffe verwenden, die wir wollen: Stolz, Verantwortung und Zugehörigkeit. Für die Tabelle, für das Ausscheiden am Donnerstag, für Inters Scudetto, es ist eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung, für den Stolz.»

Ganz anders sieht die Gefühlslage bei seinem Antipoden Simone Inzaghi aus. «Das Derby ist immer ein Derby, daher sind die Emotionen gross.» Zudem haben die Nerazzurri die letzten fünf Begegnungen gegen Milan allesamt gewonnen.

Spezielles Trikot für das Derby

Der Inter-Trainer blickte auf die beeindruckende Leistung seiner Mannschaft in dieser Saison zurück. «Wir haben dieses Jahr eine grossartige Reise hinter uns.» In der Tat haben seine Angestellten abgeliefert. In den bisher 32 Liga-Spielen gab es 26 Siege bei fünf Remis und nur einer Niederlage. Mit 77 Toren stellt man die beste Offensive.

Und die Abwehr ist sowieso sattelfest. Nur 17 Gegentore – Höchstwert in den europäischen Topligen – hat Inter kassiert. Goalie Yann Sommer hat seinen Vorgänger André Onana längst vergessen gemacht. Nur sechs Millionen Euro überwiesen die Italiener an Bayern München vor der Saison. Egal in welcher Torhüter-Statistik – der Nati-Goalie ist bei allen vorne dabei.

Der 35-Jährige wird am Montagabend mit einem speziellen Trikot auflaufen. Zum internationalen Tag der Erde macht Inter quasi modisch auf die Bedrohung durch den Klimawandel aufmerksam. Die Shirts sind je nach Rückennummer durch unterschiedliche Aufnäher mit Zahlen versehen, die die Gefahren der Erderwärmung erläutern. Auf Sommers Trikot steht beispielsweise: «Wir haben nur 1 Planeten zur Verfügung».

Auf dem Trikot von Marcus Thuram mit der 9 wird darauf verwiesen, dass in jeder Minute weltweit neun Hektar Wald zerstört werden. Auf der 10 von Lautaro Martínez heisst es, dass die biologische Vielfalt in den vergangenen Jahren weltweit um zehn Prozent abgenommen habe. Die Aktion namens «Extinction Numb3rs» (dt: «Zahlen des Aussterbens») wurde von der Umweltschutzorganisation WWF initiiert.

Beim Derby della Madonnina will Pioli offenbar Rafael Leao im Sturmzentrum auflaufen lassen, flankiert von Yunus Musah und Christian Pulisic. Nur auf der Ersatzbank Platz nehmen soll dafür Altmeister Olivier Giroud. Ebenfalls nicht starten dürfte Noah Okafor. Der Nati-Stürmer kommt in seiner Debüt-Saison für Milan bisher nicht über die Jokerrolle hinaus.