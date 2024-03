Sommer arbeitet seit 15 Jahren mit Mentalcoach «Das Wichtigste ist, zu akzeptieren, dass du Fehler machst als Torwart»

Yann Sommer erlebt mit Inter Mailand derzeit eine äusserst erfolgreiche Saison. IMAGO/sportphoto24

Yann Sommer äussert sich in einem Podcast-Interview über seine sechs Monate beim FC Bayern München, den mentalen Aspekt als Torhüter und Nati-Kumpel Granit Xhaka.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer war beim Podcast «Copa TS» zu Gast.

Der Schweizer Nati-Goalie äussert sich über die Stärken von Inter Mailand und seine Zeit bei Bayern München.

Sommer erklärt auch, warum Körpergrösse bei Torhütern nicht immer entscheidend ist. Mehr anzeigen

Bei Inter Mailand und Yann Sommer läuft es wie am Schnürchen. Der Meistertitel in Italien ist nur noch Formsache. Bestechend ist vor allem die überragende Abwehr: Inter hat in 28 Serie-A-Spielen erst 13 Gegentore kassiert. In dieser Woche war Goalie Yann Sommer Gast im Podcast «Copa TS». Im rund einstündigen Interview spricht der Schweizer unter anderem über seinen erfolgreichen Start in Mailand, Bayern München, die Wichtigkeit von Körpergrösse bei Torhütern und Nati-Captain Granit Xhaka. Das sind seine interessantesten Aussagen.

Yann Sommer über …

… den Erfolg mit Inter Mailand

«Als Torwart ist es der Wahnsinn, hinter diesen Linien zu spielen. Und wenn mal einer durchkommt, versuche ich, meinen Job zu machen. Wir funktionieren als Mannschaft sehr gut, das ist das Ergebnis. Aber manchmal erschrecke ich selber, wenn ich die Zahlen anschaue. Inzaghi ist ein Freak, was das anbelangt – sehr detailverliebt, in jeder Trainingseinheit geht es um maximalen Erfolg»

… seinen Wechsel zu Bayern München

«Irgendwann kam für mich der Moment, wo ich gedacht habe, ich brauche eine neue Challenge. Ich möchte mal noch was anderes sehen. Und dann kam – leider für ihn – der Skiunfall von Manuel Neuer und für mich die Möglichkeit zum FC Bayern München zu gehen. Da war für mich nach einer Sekunde klar, das will ich machen. Es war für mich eine sehr lehrreiche, tolle Zeit – auch wenn sie kurz war.»

… die Meisterschaft mit den Bayern

«Auch wenn wir keinen Titel geholt hätten, wäre der Wechsel zu den Bayern für mich nie ein Fehler gewesen. Ich war mega erleichtert, dass wir den Titel doch noch geholt haben. Es waren für uns als Mannschaft keine einfachen Monate. Ich war ja nur sechs Monate da, aber es war wild und chaotisch und gab viele Wechsel. Dass wir dann am Schluss doch noch den Titel holen – ich war der glücklichste Mensch der Welt. Am Ende war die Freude grenzenlos, ich kam mit meinen Emotionen gar nicht klar.»

Yann Sommer freut sich über den Meistertitel mit den Bayern. IMAGO/Sven Simon

… Körpergrösse bei Torhütern

«Ich mache mir keine Gedanken mehr darüber. In der Jugendzeit hatte ich das Glück, dass ich Trainer hatte, die keinen grossen Wert darauf gelegt haben. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht Profi geworden. Ich habe mir gesagt, ich muss in anderen Bereichen besser sein, als ein grosser Torwart. Ich muss höher springen können, ich muss explosiver sein. Ich muss schnellere Schritte haben, flinker sein, schneller am Boden sein. An all diesen Dingen habe ich sehr viel und hart gearbeitet. Für mich gibt es keine grossen und kleinen Torhüter, nur gute und weniger gute.»

… den mentalen Aspekt bei Torhütern

«Das Wichtigste ist, dass du für dich akzeptierst, dass du Fehler machst als Torwart. Es wird dir immer mal ein Fehler passieren. Ich habe für mich gelernt, wie ich im Spiel mit Fehlern umgehe. Ich habe seit 15 Jahren einen Mental-Coach, mit dem ich zusammenarbeite. Ich finde es wichtig, dass man jemanden hat, neben der Familie, mit dem man über Dinge sprechen kann, die einen belasten oder stören. Der Druck ist riesig, es wird nonstop Leistung erwartet. Da ist es schon wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann.»

… Granit Xhaka

«Ich gönnte ihm den Erfolg sehr. Ich spiele schon lange mit ihm zusammen. Wenn man sieht, was er bei Arsenal erlebt hat. Viele Spieler wären daran zerbrochen. Er ist bei Leverkusen absolut der Chef genau wie auch in der Nati. Er ist immer anspielbar, spielt mir sehr viel Mut.»

Weiter geht es für Yann Sommer am Mittwoch in der Champions League. Das Hinspiel gegen Atlético Madrid hat Inter im San Siro mit 1:0 gewonnen.

