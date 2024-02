Yann Sommer und Inter Mailand: Das scheint zu passen. IMAGO/Nicolo Campo

Yann Sommer spielt bei Inter Mailand gross auf. Der Nati-Keeper ist beim italienischen Spitzenklub mehr als angekommen und kommt ins Schwärmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer wechselte im vergangenen August von Bayern München zu Inter Mailand. Sommer und seine Familie verliessen für den Transfer ihr komplettes Umfeld. «Wir kannten hier in Italien niemanden», hält der Nati-Keeper in einem Interview fest.

Die Fussball-Euphorie bei Inter begeistert Yann Sommer. «Diese Emotionen und diese Begeisterung sind gewaltig, die Liebe der Fans zu Inter ist fast grenzenlos.»

Im Unterschied zu seiner Zeit bei Gladbach hat Sommer bei Topklubs wie Inter weniger Zeit mit seiner Familie – viele Spiele stehen an. Am Dienstag steht Sommer in der Champions League gegen Atlético Madrid zwischen den Pfosten. Mehr anzeigen

Yann Sommer ist in Topform. Während der Nati-Goalie bei Bayern München einen schweren Stand hatte, ist er bei Inter Mailand die gefeierte Nummer eins. In der Liga führen die Nerrazurri die Tabelle an, in der Champions League dürfen sich Sommer und Co. weiterhin Hoffnungen auf den Henkelpott machen.

In Mailand fühlt sich Yann Sommer wohl. «Es ist traumhaft: Essen, Wetter, Landschaft, Menschen, der Klub Inter», sagt der 35-Jährige bei der «NZZ». Der Wechsel nach Italien im vergangenen Sommer hat vieles verändert: «Wir (Sommer und seine Familie, d.Red.) kannten hier in Italien niemanden und mussten alles neu organisieren. Man verlässt ja sein komplettes Umfeld bei solchen Transfers.»

Yann Sommer wechselt vom FC Bayern zu Inter Mailand.



Danke für deinen Einsatz und alles Gute, Yann!



ℹ️ https://t.co/CMwNvImUzS pic.twitter.com/lLFNH1a3yp — FC Bayern München (@FCBayern) August 7, 2023

Bei Inter spielt Yann Sommer auf den ganz grossen Bühnen Fussball. Das hat seinen Preis: «Ich bin noch weniger zu Hause», hält die Nummer eins fest, als er auf den Unterschied zwischen Mönchengladbach und Inter angesprochen wird. «Jetzt beginnt wieder die Zeit, in der wir alle drei, vier Tage eine Begegnung haben.» Bei Inter würde die Mannschaft zudem fast vor jedem Spiel im Trainingscenter übernachten. «Manchmal wird unterschätzt, was diese Belastung für Fussballer mit Familie und Kindern bedeutet.»

Yann Sommer kommt ins Schwärmen

Dinge unterschätzten tut aber auch Sommer selbst. Vor seinem Wechsel zu Inter habe er gewusst, dass er zu einem traditionsreichen Verein mit einem «legendären» Stadion stosse. «Aber als ich dann das erste Mal im ausverkauften Stadion für Inter spielte, war das sehr speziell. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn wir im San Siro spielen.» Sommer kommt ins Schwärmen und spricht vom 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Juventus Turin vor zwei Wochen. «Diese Emotionen und diese Begeisterung sind gewaltig, die Liebe der Fans zu Inter ist fast grenzenlos.»

Am kommenden Dienstag wird das San Siro einmal mehr rappelvoll sein. Inter Mailand trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atlético Madrid – ein Hammer-Spiel, oder, um es in den Worten Sommers wiederzugeben: «ein 50:50-Duell.»