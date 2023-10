Slalom-Weltmeisterin bangt um Start im Weltcup

«Andri Ragettli on Tour»: Der Meister der Lüfte hebt auf blue Zoom wieder ab

Der Bündner Freeskier Andri Ragettli ist Weltmeister, X-Games-Sieger und mehrfacher Weltcupsieger. Den «Meister der Lüfte» kann man auch in der kommenden Saison in der Serie «Andri Ragettli on Tour» auf blue Zoom verfolgen.

12.10.2023