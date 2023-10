Marco Odermatt wird beim Saisonstart in Sölden womöglich eine neu designte Kopfbedeckung tragen. keystone

Darf Marco Odermatt nun mit seinem bisherigen Ski-Helm auf Punktejagd gehen oder nicht? Ja, geht es nach jüngster Aussage von FIS-Präsident Eliasch. Odermatt ist aber unsicher – ihm fehlt die schriftliche Bestätigung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die FIS teilte im August mit, den Helm von Red-Bull-Athleten verbieten zu wollen. Vor knapp einer Woche machte der Verband einen Rückzieher.

Marco Odermatt wird womöglich trotzdem mit einem neu designten Helm am Start stehen. Der 26-Jährige habe noch keine schriftliche Bestätigung der FIS erhalten. Mehr anzeigen

In einer Woche geht es los. Am 28. Oktober brettern die Ski-Profis wieder die Piste herunter. Marco Odermatt kämpft beim Riesenslalom in Sölden um die ersten Weltcup-Punkte, wovon er in der abgelaufenen Saison am meisten sammelte.

Klar ist Odermatt auch für die kommende Weltcup-Saison Top-Anwärter auf den Gewinn der grossen Kristallkugel. Unsicher indes ist, mit welchem Kopfschutz der 26-Jährige am Start stehen wird.

Im Sommer entfachte die Debatte um die Helme von Red-Bull-Athleten. Der Skiverband FIS bemängelte wegen einer Logo-Regelung das Design und kündigte Strafen an. Vor rund einer Woche machte der Verband dann doch noch einen Rückzieher.

«Werde wahrscheinlich mit anderem Helm zu Werke gehen»

Dieser Rückzieher wurde aber offenbar nur mündlich ausgesprochen. Odermatt nimmt im «Blick» Stellung zur Helm-Debatte: «Man hat mir zwar mitgeteilt, dass Eliasch (Präsident der FIS, d.Red) gesagt habe, dass man die Handhabung der Helm-Designs im kommenden Winter jetzt doch so belassen werde wie in den Jahren zuvor. Da ich diese Entscheidung bis jetzt aber noch nicht schriftlich erhalten habe, werde ich in Sölden wahrscheinlich mit einem frisch designten Helm zu Werke gehen.»

Dem Artikel zufolge hat sich der Nidwaldner zwei neue Designs lackieren lassen. Für welches Design sich Odermatt letztendlich entscheidet, ist offen. Gewissheit gibt es dann Ende Oktober, wenn Odermatt und Co. wieder versuchen, am schnellsten im Ziel zu sein.