Marco Odermatt ist zweifellos der hellste Stern am Schweizer Sporthimmel. Bei den Fans ist er deshalb sogar schon beliebter als Roger Federer. Ein steiler Aufstieg.

Marco Odermatt ist in der Schweiz inzwischen beliebter als Roger Federer. Das trotz der aktuellen Ski-Saison, in der er bisher aufgrund von Wetterkapriolen noch keine Weltcuppunkte gesammelt hat.

Federer hat im Sommer in der öffentlichen Wahrnehmung aber wieder etwas aufgeholt, vor allem durch seine Auftritte und Konzertbesuche, die ihn trotz seiner Tennis-Abwesenheit in Erinnerung riefen.

Odermatt lebt weiterhin in einer WG mit seinem Jugendfreund und bereitet sich derzeit auf die bevorstehenden Rennen in Beaver Creek vor, wo er trotz einer leichten Rückenverletzung zu den Favoriten zählt.

Die Ski-Saison der Männer begann harzig. Der Riesenslalom von Sölden wurde im ersten Lauf abgebrochen, die beiden Abfahrten in Zermatt fielen dem Wind zum Opfer. Lediglich der Slalom von Levi schaffte es bisher ins Programm.

Und so steht Marco Odermatt Ende November wenig überraschend noch ohne Weltcuppunkte da. Seine Beliebtheit bei den Fans tangieren die Wetterkapriolen aber wenig. Wie aus einer Studie von AC Nielsen im Auftrag von Sunrise jetzt hervorgegangen ist, überflügelt der Gesamt-Weltcupsieger vom letzten Winter sogar Roger Federer in puncto Popularität.

Die Bodenständigkeit steht ihnen gut

Die Arbeit hält allerdings auch fest, dass Federer über den Sommer wieder etwas aufgeholt hat. Die öffentlichen Auftritte wie beispielsweise in Wimbledon, aber vor allem auch seine Konzertbesuche dürften viele Schweizer wieder einmal an Federer erinnert haben, auch wenn er das Racket nicht mehr selber schwingt.

Genau das zeigt eben auch, dass es bei den beiden um viel mehr geht als bloss Titel und Weltcuppunkte. «Die sportlichen Erfolge von Odermatt und Federer sind natürlich aussergewöhnlich und haben ihnen einen hohen Bekanntheitsgrad verschafft. Aber noch viel wichtiger scheint mir, dass beide diese sympathische, bodenständige Art haben, mit der sich viele Menschen in der Schweiz sehr gut identifizieren können», meint Sunrise-CEO André Krause.

Im Fall von Marco Odermatt geht diese Bodenständigkeit sogar so weit, dass er noch immer mit seinem Jugendfreund Gabriel Gwerder in einer WG wohnt. «Und Gabriel erwartet von Marco auch nach einem grossen Sieg, dass er das Zimmer putzt», verrät Odermatts Vater Walti dem «Blick».

Speed-Auftakt in Beaver Creek

An diesem Wochenende schlägt der Skizirkus nun die Zelte in Beaver Creek auf. An jenem Ort, wo für Odermatt vor vier Jahren der steile Aufstieg begann. Auf der «Birds of Prey» feierte der Nidwaldner damals seinen ersten Weltcup-Sieg. Und dies, nachdem er mit seiner Fahrt eigentlich alles andere als zufrieden war.

Bei der Abfahrt am Samstag und dem Super-G am Sonntag zählt Odermatt klar zu den Favoriten. Daran ändert auch seine leichte Rücken-Blessur nichts, die er eigenen Angaben zufolge bereits auskuriert hat. Die Rennen starten jeweils um 16 Uhr Schweizer Zeit.