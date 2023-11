«Es gibt so viele» – Kilde, Schwarz und Pinturault tippen den Gesamtweltupsieger Wer gewinnt in der neuen Saison den Gesamtweltcup der Männer? Und welcher Youngster schafft den endgültigen Durchbruch? blue Sport hat bei Aleksander Kilde, Marco Schwarz, Alexis Pinturault und Marco Büchel nachgefragt. 10.11.2023

Wer gewinnt in der neuen Saison den Gesamtweltcup der Männer? Und welcher Youngster schafft den endgültigen Durchbruch? blue Sport hat bei Aleksander Kilde, Marco Schwarz, Alexis Pinturault und Marco Büchel nachgefragt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sofern das Wetter mitspielt, fällt am Samstag mit der Matterhorn-Abfahrt auch für die Männer der Start in den neuen Weltcup-Winter.

blue Sport hat vor dem Saisonauftakt bei Spitzenathleten sowie Experte Marco Büchel nachgefragt, wer den Kampf um die grosse Kristallkugel für sich entscheiden wird. Mehr anzeigen

Fällt für die Ski-Cracks am Samstag endlich der Startschuss in die neue Saison? Nach der wetterbedingten Absage des Männer-Riesenslaloms von Sölden soll die Premiere-Abfahrt am Matterhorn den neuen Weltcup-Winter mit zwei Wochen Verspätung eröffnen. Vorausgesetzt, das Wetter spielt diesmal mit.

Wegen starken Schneefalls müssen gleich zwei von drei geplanten Trainings abgesagt werden. Ob am Samstag auf der Originalstrecke gefahren werden kann, wird erst am Renntag entschieden.

Schwarz: «Ich hoffe, ich kann ein Wörtchen mitreden»

Aufgrund der Wetterkapriolen planen einige Fahrer aber bereits um. Dazu gehört Marco Schwarz, der Zermatt gemäss der «Kronen Zeitung» am Donnerstagabend verlässt, um am Freitag in Gurgl ein Slalom-Training auf dem fertigen Rennhang absolvieren zu können – und so optimal auf den Slalom-Auftakt am 18. November vorbereitet zu sein.

Denn Schwarz, der je nach Wetterprognosen wieder nach Zermatt zurückkehren soll, verfolgt für die neue Saison grosse Ziele. Das macht der Österreicher im Interview mit blue Sport klar. Auf die Frage, wer den Gesamtweltcup 2023/24 gewinnen wird, sagt der 28-jährige Titelverteidiger Marco Odermatt den Kampf an: «Schwer zu sagen. Ich hoffe, dass ich vielleicht ein Wörtchen mitreden kann.»

Das gilt auch für den Norweger Aleksander Kilde, der die grosse Kristallkugel in der Saison 2019/20 bereits gewonnen hat. «Odermatt oder ich oder Pinturault oder Kristoffersen», nennt der 31-Jährige vier Namen und fügt an: «Es gibt so viele. Das ist eigentlich unmöglich zu sagen. Aber wenn man die Historie anschaut, dann Odermatt.»

Büchel: «Diese Qualität hat auch Loïc Meillard»

Auch der Franzose Alexis Pinturault und Experte Marco Büchel sehen den Schweizer Ausnahmekönner im Vorteil. «Marco Odermatt mach in drei Disziplinen die grossen Punkte. Das ist gefordert. Kilde und Kristoffersen haben zwei Diszipinen, aber das reicht nicht», sagt Büchel.

Der Liechtensteiner bringt daher weitere Kandidaten ins Spiel: «Loïc Meillard hat die Qualität, in drei Disziplinen gross Punkte zu machen. Und ich bin gespannt auf Marco Schwarz, denn er hat insgesamt vier Disziplinen. Er macht zwar in den schnellen Disziplinen noch nicht die grossen Punkte, aber das kann noch werden und dann wird es interessant.»

Wem Büchel, Kilde und Co. im neuen Winter den endgültigen Durchbruch in der Weltspitze zutrauen, erfährst du im Video am Anfang des Artikels.