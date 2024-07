Auf dieses Gesundheits-Update hätte Kilde gerne verzichtet

Aleksander Aamodt Kilde erleidet im Aufbautraining einen Rückschlag. Imago

Der im Januar in Wengen schwer gestürzte Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde erleidet einen Rückschlag auf dem Weg zurück.

Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aleksander Aamodt Kilde leidet immer noch an den Folgen seines Sturzes im Januar in Wengen. Eine Infektion in der Schulter bereitet ihm auf dem Weg zurück grosse Probleme.

Kilde durchläuft deshalb eine Behandlung mit Antibiotika: «Sechs Wochen lang erhalte ich täglich eine Injektion, bis der Knochen wieder lächelt.»

«Es ist ein herber Dämpfer, aber wir werden weiter kämpfen», gibt sich Kilde optimistisch. Mehr anzeigen

Es waren schockierende Bilder, die Kilde in den Wochen nach seinem Sturz in den sozialen Medien teilte. Der Norweger verletzte sich bei seinem Sturz in Wengen schwer, musste mehrmals unters Messer und war danach wochenlang an den Rollstuhl gebunden. Schritt für Schritt kämpft er sich seither zurück.

Immer wieder berichtete er von seinen Fortschritten und postete auch mal schöne Schnappschüsse aus den Ferien mit seiner Verlobten Mikaela Shiffrin, die ihm eine grosse Stütze ist.

Doch nun gibt es schlechte Neuigkeiten. Am Dienstagabend meldet sich Kilde via Instagram an seine Fans. «In den letzten Wochen hatte ich mit zunehmenden Schmerzen in meiner operierten Schulter zu kämpfen, was eigentlich eine normale Reaktion auf die höhere Trainingsbelastung zu sein schien», schreibt Kilde. Doch leider ist es mehr als das.

«Ich habe eine böse Infektion, die einige Schäden verursacht hat, was ein ziemlicher Rückschlag in meiner Schulter-Reha ist», erklärt Kilde. Deshalb ist eine intravenöse Antibiotika-Behandlung notwendig. «Sechs Wochen lang erhalte ich täglich eine Injektion, bis der Knochen wieder lächelt. Nach diesen sechs Wochen werden wir sehen, was die nächsten Schritte sein werden.»

«Es ist ein herber Dämpfer, aber wir werden weiter kämpfen», fasst der 31-Jährige zusammen, ehe er all jenen dankt, die sich um ihn kümmern. Natürlich gehört da auch seine Mikaela dazu. Auch dank ihr scheint Kilde das Lächeln nie zu verlieren, wie die vom Norweger auf Instagram veröffentlichten Bilder und Videos zeigen.