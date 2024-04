Berühmte Traumpaare aus der Welt des Sports

Shiffrin und Kilde sind nicht allein: Traumpaare aus der Welt des Sports Die beiden Ski-Stars Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin haben sich verlobt. Sie sind zweifelsohne eines der erfolgreichsten Sportler-Paare, aber nicht das einzige. Bild: Imago Der ehemalige norwegische Weltklasse-Skifahrer Aksel Lund Svindal ist seit 2020 mit 400-Meter-Hürdenläuferin Amalie Iuel zusammen. Im September 2023 sind die beiden erstmals Eltern geworden. Bild: Screenshot: instagram.com/asvindal/ Mit Michelle Gisin und Luca de Aliprandini gibt es noch ein weiteres Traumpaar im Ski-Zirkus. Die beiden sind seit 2014 zusammen. Bild: Screenshot: instagram.com/michellegisin/ Die 23-fache Turn-Weltmeisterin und vierfache Olympia-Gold-Gewinnerin Simona Biles ist seit April 2023 mit dem US-amerikanischen American-Football-Spieler Jonathan Owens verheiratet. Bild: Imago Fussball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist seit 2016 mit Grand-Slam-Siegerin Ana Ivanovic verheiratet. Zusammen haben sie drei Kinder. Bild: Imago Roger und Mirka Federer kennt hierzulande jedes Kind. Dass Mirka einst selbst Tennis-Profi war, das geht gerne vergessen. Am 11. April 2009 läuteten die Hochzeitsglocken, zusammen haben die beiden Tennis-Cracks vier Kinder. Bild: Imago Und gleich noch ein Tennis-Traumpaar: 1992 lernten sich Steffi Graf und Andre Agassi kennen, seit 2001 sind sie verheiratet. Zusammen haben die beiden 30 Grand-Slam-Titel gewonnen, 22 davon gehen auf das Konto der Deutschen. Bild: Imago Die US-Amerikanerin Alex Morgan ist zweifache Weltmeisterin (2015 und 2019) und gehört seit Jahren zu den besten Fussballerinnen der Welt. Am 31. Dezember 2014 heiratete sie Servando Carrasco, damals Mittelfeldspieler von Houston Dynamo. Mit ihm hat Morgan eine im Mai 2020 geborene Tochter. Bild: Imago Im Januar haben die Schweizer Nati-Spielerin Alisha Lehmann und der Brasilianer Douglas Luiz ihr Liebes-Comeback öffentlich gemacht. Beide stehen bei Aston Villa unter Vertrag. Bild: Screenshot: instagram.com/alishalehmann7/ Shiffrin und Kilde sind nicht allein: Traumpaare aus der Welt des Sports Die beiden Ski-Stars Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin haben sich verlobt. Sie sind zweifelsohne eines der erfolgreichsten Sportler-Paare, aber nicht das einzige. Bild: Imago Der ehemalige norwegische Weltklasse-Skifahrer Aksel Lund Svindal ist seit 2020 mit 400-Meter-Hürdenläuferin Amalie Iuel zusammen. Im September 2023 sind die beiden erstmals Eltern geworden. Bild: Screenshot: instagram.com/asvindal/ Mit Michelle Gisin und Luca de Aliprandini gibt es noch ein weiteres Traumpaar im Ski-Zirkus. Die beiden sind seit 2014 zusammen. Bild: Screenshot: instagram.com/michellegisin/ Die 23-fache Turn-Weltmeisterin und vierfache Olympia-Gold-Gewinnerin Simona Biles ist seit April 2023 mit dem US-amerikanischen American-Football-Spieler Jonathan Owens verheiratet. Bild: Imago Fussball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist seit 2016 mit Grand-Slam-Siegerin Ana Ivanovic verheiratet. Zusammen haben sie drei Kinder. Bild: Imago Roger und Mirka Federer kennt hierzulande jedes Kind. Dass Mirka einst selbst Tennis-Profi war, das geht gerne vergessen. Am 11. April 2009 läuteten die Hochzeitsglocken, zusammen haben die beiden Tennis-Cracks vier Kinder. Bild: Imago Und gleich noch ein Tennis-Traumpaar: 1992 lernten sich Steffi Graf und Andre Agassi kennen, seit 2001 sind sie verheiratet. Zusammen haben die beiden 30 Grand-Slam-Titel gewonnen, 22 davon gehen auf das Konto der Deutschen. Bild: Imago Die US-Amerikanerin Alex Morgan ist zweifache Weltmeisterin (2015 und 2019) und gehört seit Jahren zu den besten Fussballerinnen der Welt. Am 31. Dezember 2014 heiratete sie Servando Carrasco, damals Mittelfeldspieler von Houston Dynamo. Mit ihm hat Morgan eine im Mai 2020 geborene Tochter. Bild: Imago Im Januar haben die Schweizer Nati-Spielerin Alisha Lehmann und der Brasilianer Douglas Luiz ihr Liebes-Comeback öffentlich gemacht. Beide stehen bei Aston Villa unter Vertrag. Bild: Screenshot: instagram.com/alishalehmann7/

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde haben sich verlobt – und die Herzen fliegen den beiden nur so entgegen. In der Galerie oben zeigen wir dir weitere Traumpaare aus der Welt des Sports.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Ski-Stars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde haben sich verlobt.

Beziehungen zwischen Profisportlern sind nichts Aussergewöhnliches. In der Galerie oben gibt es eine kleine Auswahl von Traumpaaren. Mehr anzeigen

Shiffrin und Kilde sind verlobt, der Post auf Instagram wird schon in den ersten Stunden weit über 200'000 Mal geherzt und rege kommentiert. Unter den ersten Gratulanten ist auch Kildes Landsmann und ehemalige Weltklasse-Skifahrer Aksel Lund Svindal, der seinerseits mit Hürdenläuferin Amalie Iuel verlobt ist. Im letzten Sommer erblickte deren gemeinsames Kind Storm das Licht der Welt.

Und Kinder, das wünscht sich auch der eine oder andere User, der den Post von Shiffrin und Kilde kommentiert. Die Voraussetzungen für eine Weltkarriere im Schnee könnten ja kaum besser sein. Andere, vorwiegend ehemalige Sportstars, sind längst Eltern geworden.

Nun gut, in die Familienplanung sollte man sich nun wirklich nicht einmischen. Klar ist aber, dass die beiden auch in schwierigen Zeiten füreinander da sind. Nach dem Horror-Sturz von Kilde bei der Lauberhornabfahrt in Wengen etwa, da war Shiffrin rasch bei ihrem Liebsten. Umgekehrt war auch Svindal stets eine grosse Stütze für Mikaela.