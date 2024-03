Didier Cuche mit den Kugeln im Super-G und in der Abfahrt im März 2011. KEYSTONE

Didier Cuche und Marco Odermatt haben eines gemeinsam: Sie gehören zu den grössten Skisportlern ihrer Zeit. Was die beiden unterscheidet, verrät Cuche in einem Interview.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Didier Cuche singt Marco Odermatt bei der «Schweizer Illustrierten» eine Lobeshymne: «Er ist schon jetzt (...) einer der grössten Namen in der Geschichte des Skisports.»

Dem Potenzial von Odermatt wurde sich Cuche erstmals bei der Junioren-WM 2018 bewusst, als Odermatt fünf Goldmedaillen gewann.

Während Odermatt als kleiner Knirps zu Cuche hinaufblickte, sehen heute die Kinder des Romands im Nidwaldner ein Vorbild. «Er ist ihr grosser Held. Der Held einer ganzen Generation von Kindern.» Mehr anzeigen

Didier Cuche gehörte in der Abfahrt, im Super-G und im Riesenslalom zu den Besten der Welt. Der mittlerweile 49-jährige Romand krallte sich in allen der besagten Disziplinen einst Edelmetall an Weltmeisterschaften und die Wertungen im Weltcup. Auch Marco Odermatt gehört in diesen drei Disziplinen zu den ganz Grossen, um nicht zu sagen zum Mass aller Dinge.

«Er ist schon jetzt, in seinem jungen Alter, einer der grössten Namen in der Geschichte des Skisports», sagt Cuche bei der «Schweizer Illustrierten». Odermatt ist also schon längst in die Fussstapfen seines Idols Cuche getreten. Alleine in diesem Winter sahnte der Nidwaldner vier Weltcup-Kugeln ab. «Für das, was er jetzt zeigt, gibt es fast keine Superlative mehr», hält der Super-G-Weltmeister von 2009 fest.

Cuche erinnert sich an einen Skitag mit Odermatt vor bald 15 Jahren zurück. «Alle Kinder hatten ein super Niveau. Aber bei ihm hätte ich sonst nichts mehr verbessern können.» Dass Odermatt ein ganz grosser Skifahrer werden könne, sei Cuche bei der Junioren-WM 2018 in Davos bewusst geworden. Odermatt gewann fünf Goldmedaillen. «Eine solche Konstanz über so viele Disziplinen zeigt schon grosses Potenzial. Da muss man kein Hellseher sein, um das zu erkennen.»

«Der Held einer ganzen Generation von Kindern»

Und diese Konstanz legt Odermatt mittlerweile auf Profi-Stufe in drei Disziplinen zutage. Noch mehr, als es Cuche zu seiner Zeit tat. Odermatts Messlatte würde extrem hoch liegen. «Alles, was kein Sieg ist, gibt schon zu diskutieren.» Wenn der 26-Jährige am Start stehe, seien seine Gedanken beim Gewinnen. «Der vielleicht grösste Unterschied zwischen uns ist, dass bei ihm der Knopf so früh aufgegangen ist. Dass er so jung schon mehr erreicht hat als ich in meiner ganzen Karriere», so Cuche.

Heute ist Odermatt aber noch mehr als ein erfolgreicher Skifahrer. Cuches Kinder, Amélie (5) und Noé (8), die bereits Klub- und Regionalrennen fahren, beispielsweise blicken zum Blondschopf hinauf. «Er ist ihr grosser Held. Der Held einer ganzen Generation von Kindern.»