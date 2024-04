Felix Neureuther freut sich auf das Comeback von Marcel Hirscher. Bild: Imago

Der einstige deutsche Slalom-Star Felix Neureuther freut sich über die Rückkehr seines ehemaligen Rivalen Marcel Hirscher in den Ski-Zirkus. In den sozialen Medien sind die Meinungen geteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher gibt nach fünf Jahren ein Comeback. Künftig wird er aber nicht mehr für Österreich, sondern für die Niederlande an den Start gehen.

Sein langjähriger Weggefährte Felix Neureuther ist von der Rückkehr begeistert.

Im September 2019 tritt mit Marcel Hirscher einer der erfolgreichsten Skifahrer aller Zeiten zurück. Achtmal hat der Österreicher den Gesamtweltcup gewonnen, 138 Mal stand er auf dem Podest, davon 67 Mal zuoberst. Hirscher wurde siebenmal Weltmeister und zweimal Olympiasieger. Die Sportwelt verneigt sich und überschüttet Hirscher mit Lob.

Knapp fünf Jahre später kündigt Hirscher nun sein Comeback an. Künftig wird er allerdings für die Niederlande an den Start gehen. Der frühere Slalom-Rivale und Freund Felix Neureuther ist begeistert: «Ich habe mich wahnsinnig gefreut, das ist überragend für den Skisport. Wir brauchen dringend solche Geschichten und Charaktere, das macht den Skisport aus.» Gegenüber dem SID kündigt er augenzwinkernd auch gleich seine eigene Rückkehr «als jamaikanischer Abfahrer» an.

Er habe in einem Telefonat «persönlich» von Hirschers Plänen erfahren, so Neureuther. «Das zu wagen, ist mutig. Ich glaube – und das sieht er auch so –, dass man die Erwartungshaltung nach unten schrauben muss, das braucht Zeit. Aber wenn einer überraschen kann, dann definitiv er.»

Hirscher sei auch mit 35 Jahren noch «in extrem guter Verfassung», so der fünf Jahre ältere Deutsche. Mit seiner Skimarke «Van Deer» sei er auch in Sachen Material auf dem neusten Stand. Dass er für die Niederlande an den Start gehe, um zu verhindern, dass er einem jungen Athleten einen Platz wegnimmt, findet Neureuther lobenswert. Zudem könne er so «befreit Skifahren», glaubt Neureuther.

Felix Neureuther und Marcel Hirscher standen einige Male gemeinsam auf dem Podest. Bild: Imago

So reagiert das Netz auf Hirschers Sensations-Comeback

Marcel Hirscher selbst hat sich zunächst nicht öffentlich zu seinen Comeback-Plänen geäussert, auch nicht in den sozialen Medien. Auf Instagram finden sich unter Hirschers letztem Post dennoch einige Kommentare. «Hirscher gegen Odermatt, wenn deine wildesten Träume wahr werden», freut sich ein User, während ein anderer sich tierisch über den Nationenwechsel ärgert: «Was für eine Enttäuschung von einem ehemaligen Idol.»

Auch ein Rundgang auf Twitter zeigt, dass die Meinungen weit auseinanderdriften. Während sich die einen auf die Rückkehr der Ski-Legende freuen, reagieren andere wegen des Nationenwechsels verbittert. Und dann gibt es noch die Fraktion, die hinter dem Comeback ohnehin nur einen Marketing-Coup für Hirschers Skimarke wittert.

Es ist nicht wichtig für welches Land #Hirscher zukünftig fährt, sondern dass er überhaupt wieder wettkampfmäßig Rennen fährt. 👍🏻🤩 #FIS #SkiWeltcup — OE_Markus (@OE_Markus) April 24, 2024

Österreich bei der Ski-WM dann diesmal im Medaillenspiegel knapp hinter Brasilien und den Niederlanden. 😅 #Hirscher https://t.co/0V4iOVOrD6 — Gregor (@6re6or) April 24, 2024

Richtig vom ÖSV, dem erfolgreichsten heimischen Skifahrer da keine Steine in den Weg zu legen.



Kämpfen nächsten Winter eben Brasilien und die Niederlande um die WM-Medaillen. #Hirscher https://t.co/zACTDnR5d5 — Mathias Kainz (@MathiasKainz) April 24, 2024

Marcel Hirscher kann für jedes Land fahren, solange der Startplatz von Hubertus von Hohenlohe in Mexiko unangetastet bleibt. — Günter Klein (@guek62) April 24, 2024

Marcel van Hirschelink

Marcel de Hirsch

Marcel van der Hiirsch

Marcel van Hirschdonk



🇦🇹🔄🇳🇱 #Hirscher — Johannes Kristoferitsch (@JKristoferitsch) April 24, 2024

so spätestens jetzt müssen wir bei der EM gegen die Niederlande drüber fahren die hätten alles machen können aber sicher nicht MARCEL HIRSCHER uns wegnehmen!!!! — CEO of Vibes (@dodo_nator) April 24, 2024

Mit 35 meint ihr, wird der noch was gewinnen? Aber alles ist möglich! Jedenfalls steht das mit seinen Skiern nicht so gut da und er braucht WERBEEINNAHMEN, hat man gehört, aber ob da etwas Wahres daran ist sei dahingestellt???? — Karl D-hofer (@DornhoferKarl) April 24, 2024

#Hirscher macht einen auf Schumacher. In Anbetracht der Tatsache, dass er nicht für Österreich startet, lässt mich dieses Comeback ziemlich kalt. Ich denke so wird es vielen gehen. Wünsche ihm trotzdem eine verletzungsfreie Zeit. pic.twitter.com/ZBhT6rs8A2 — Oesi1982 (@oesi1982) April 24, 2024

Fortschreibung einer Erfolgsgeschichte oder Marketing für seine Skifirma? Der Österreicher Marcel Hirscher plant laut Medienberichten, auf die Piste zurückzukehren. Und für ein anderes Land anzutreten. https://t.co/z1fzJm474M — SPIEGEL Sport (@SPIEGEL_Sport) April 24, 2024