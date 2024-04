Marcel Hirscher steht offenbar vor Comeback, aber nicht für Österreich

Kehrt Marcel Hirscher auf die Weltcup-Pisten zurück? imago/Eibner Europa

Marcel Hirscher soll gemäss Medienberichten in den Weltcup zurückkehren – und das unter neuer Flagge.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marcel Hirscher plant offenbar eine Rückkehr auf die Weltcup-Pisten.

Im Sommer will sich der 35-Jährige in Neuseeland gemäss einem Medienbericht in der FIS-Punkteliste verbessern.

Hirscher würde jedoch nicht für Österreich am Start stehen wollen, sondern für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter. Mehr anzeigen

Ein Hammer-Meldung kursiert am Dienstag in der österreichischen Medienlandschaft: Marcel Hirscher soll vor seinem Comeback stehen. 2019 erklärte Hirscher seinen Rücktritt. Gemäss der «Tiroler Tageszeitung» strebt der achtfache Gesamtweltcupsieger eine Rückkehr an.

Allerdings soll Hirscher nicht im österreichischen Rennanzug am Start stehen, sondern in jenem der Niederlande. Hirscher besitzt wegen seiner Mutter Sylvia den niederländischen Pass.

Im Sommer plant Hirscher laut «Blick», nach Neuseeland zu fliegen. Dort will er sich in der FIS-Punkteliste verbessern. Danach will er im Weltcup am Start stehen – mit der Heim-WM 2025 in Saalbach im Auge.

Der österreichische Ski-Held soll bereits über einen Nationenwechsel angefragt haben. Sein Management wollte sich zu den Gerüchten nicht äussern. Wie «heute» berichtet, soll Hirschers Sponsor, Red Bull, hinter dem Comeback-Projekt stecken.