Odermatt stürzt mit Langlauf-Ski 11.04.2024

Marco Odermatt geniesst die Zeit nach der intensiven Weltcup-Saison nicht am Strand, sondern da, wo er sich am wohlsten fühlt: in den Bergen. Der Ski-Superstar hat auch einen Sturz zu verkraften, nimmt es aber mit Humor.

Jan Arnet Jan Arnet

Kürzlich präsentierte sich Marco Odermatt auf Instagram mit seiner Freundin Stella im 80er-Look. Mit wildem, farbigem Outfit bretterte er in Engelberg-Titlis die Piste herunter.

Dass der Gesamtweltcupsieger nach der Saison gerne etwas Neues ausprobiert, ist kein Geheimnis. So versucht sich Odermatt nun sogar auf Langlauf-Ski. In einem Instagram-Video des nowergischen Skirennfahrers Kaspar Kindem ist zu sehen, wie Odermatt allerdings seine liebe Mühe mit den dünnen Latten hat (siehe Video oben).

Vor einem kleinen Tunnel verkantet sich der Nidwaldner, verliert beinahe einen Ski und fällt schliesslich unsanft in den Schnee. «Nicht so stabil», kommentiert Kindem sein Video. Odermatt scheint sich aber nicht wehgetan zu haben und kann nach dem Sturz auch selbst lachen.