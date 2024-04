Marco Odermatt und Freundin Stella glänzen auch im 80er-Look

Marco Odermatt und seine Freundin Stella geniessen die gemeinsame Zeit auf dem Titlis. Instagram / @marcoodermatt

Bei Marco Odermatt ist es quasi schon Tradition, die Saison bei einem Spass-Event ausklingen zu lassen. Mit dabei ist dieses Mal auch seine Freundin Stella.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Vor einem Jahr liess es Marco Odermatt nach seinem Gesamtweltcup-Sieg im Frühjahr nochmal richtig krachen. Dabei bewies er, dass er auch als Freestyler eine gute Figur abgeben würde, indem er einen Auerbach-Salto sicher im Schnee landete.

Das Ganze spielte sich in Engelberg-Titlis ab, also der Heimat des Ski-Dominators. Und auch dieses Jahr zieht es Odermatt wieder dahin zurück. Dieses Mal präsentiert er sich in einem frechen 80er-Jahre-Outfit, mit welchem er die Piste runterbrettert. Die Schwünge so elegant, wie man es sich von ihm gewohnt ist, auch ohne starke Taillierung der Skier.

Mit dabei ist dieses Mal auch seine Freundin Stella, die ebenfalls im 80s-Look ihren Liebsten als Trag-Esel einsetzt. Das sieht auf jeden Fall spassig aus. Und man darf davon ausgehen, dass auch nächstes Jahr wieder etwas auf dem Programm steht. Zumindest kündigte Odermatt das mit der Bildunterschrift «Alle Jahre wieder» schon mal an.