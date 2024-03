So viel Preisgeld kassieren Odermatt und Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt gewinnen in der Saison 23/24 insgesamt sieben Kugeln. (Archivbild) KEYSTONE

Das Weltcup-Jahr ist vorbei, Zeit für die Preisgeld-Bilanz: Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami überragen auch in diesen Belangen alle.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami überragen alle Athlet*innen auch in Sachen Preisgeld.

Während Odermatt 810'000 Franken abstaubt, gehen 574'200 Franken Preisgeld auf das Konto von Gut-Behrami.

Längst nicht alle Skifahrerinnen und Skifahrer kassieren ab. Nur 14 Frauen kommen auf eine sechsstellige Summe – bei den Männern sind es deren elf. Mehr anzeigen

Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt sind in der abgelaufenen Ski-Saison das Mass aller Dinge. So ist es wenig überraschend, dass sie auch aus monetärer Sicht alle überragend. Auf dem geschlechterübergreifenden Preisgeld-Ranking belegen die beiden Schweizer Rang eins und zwei.

Die FIS schüttet für einen Rennsieg 47'000 Franken aus. Der zweite Platz wird mit 22'000 Franken dotiert, 12'000 Franken gibt es für den dritten Rang. Bei Odermatt schneit es nach 13 Saison-Siegen nicht nur Kugeln, sondern auch Scheine: 810'000 Franken Preisgeld gehen auf das Konto des Nidwaldners – Top-Wert. Hätte es nicht so viele Absagen gegeben, er hätte wohl als erster Skifahrer die Millionpreisgeld-Marke geknackt.

Lara Gut-Behrami verdiente so viel wie noch nie in ihrer Karriere und kommt auf 574'200 Franken. Die Tessinerin führt die Tabelle bei den Damen an, dicht verfolgt von Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin kassiert rund 17'000 Franken weniger.

💰 Preisgeld-Ranking Herren 1. Rang : 🇨🇭 Marco Odermatt – 810'000 Franken

2. Rang : Cyprien Sarrazin – 365'500 Franken

3. Rang : Manuel Feller – 317'050 Franken

4. Rang : 🇨🇭 Loïc Meillard – 287'500 Franken

5. Rang: Linus Strasser – 219'600 Franken Mehr anzeigen

💰 Preisgeld-Ranking Damen 1. Rang : 🇨🇭 Lara Gut-Behrami – 574'2000 Franken

2. Rang : Mikaela Shiffrin – 557'000 Franken

3. Rang : Federica Brignone – 484'000 Franken

4. Rang : Petra Vlhova – 263'200 Franken

5. Rang: Cornelia Hütter – 238'750 Franken Mehr anzeigen

Längst nicht alle Skifahrerinnen und Skifahrer kassieren ab. Nur 14 Frauen kommen auf eine sechsstellige Summe – bei den Männern sind es deren elf. Gut-Behramis Teamkolleginnen kommen zusammengezählt auf 446’175 Franken.

Wobei das Preisgeld bei Gut-Behrami, Odermatt & Co. nicht die Haupteinnahmequelle ist. Inklusive Sponsorengelder schätzt der «Blick» komme Lara Gut-Behrami auf rund zwei Millionen Franken, Odermatt auf deutlich mehr. Da er auf den sozialen Medien aktiver und mehr Sponsoren und Partner hat.