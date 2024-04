Odermatt: «Ich hätte sehr gerne ein Riesenslalom-Duell mit Hirscher» 24.04.2024

Marcel Hirscher schuftet an seinem Comeback und will fünf Jahre nach seinem Rücktritt für eine andere Nation in den Ski-Weltcup zurückkehren. Das wird auch Überflieger Marco Odermatt freuen.

Luca Betschart und Linus Hämmerli Luca Betschart

Erst kürzlich wird Marco Odermatt auf Hirscher angesprochen und lässt durchblicken, dass er sich ein Duell mit dem 67-fachen Weltcupsieger wünschen würde. Mehr anzeigen

Marco Odermatt dominiert den Ski-Zirkus in der abgelaufenen Saison nach Belieben. Den Gesamtweltcup gewinnt der Nidwaldner mit riesigem Vorsprung, zudem kürt er sich im Riesenslalom, im Super-G und in der Abfahrt zum besten Fahrer des Winters. Die Konkurrenz hinkt teilweise so sehr hinterher, dass sich die Frage aufdrängt: Wer oder was soll diesen Odermatt in Zukunft stoppen?

Die Antwort kommt womöglich aus Österreich – oder genauer gesagt aus den Niederlanden. Denn kein Geringerer als Marcel Hirscher, seinerseits 67-facher Weltcupsieger, peilt fünf Jahre nach seinem Rücktritt das Comeback in den Weltcup an. Allerdings wird Hirscher nicht mehr für Österreich an den Start gehen, sondern für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter.

Odermatt wünscht sich Duell

Erst kürzlich wird Marco Odermatt im Rahmen eines Medienanlasses auf den Ausnahmekönner angesprochen und gefragt, wer im Duell der Giganten wohl die Oberhand behalten würde. «Das ist eine spannende Frage, die wir nie beantworten werden können», glaubt Odermatt da noch zu wissen.

Ohne die Comeback-Pläne von Hirscher zu kennen, lässt der 26-Jährige durchblicken: «Ich glaube schon, dass ich in den letzten Jahren sehr gut Riesenslalom gefahren bin. Und deshalb hätte ich dieses Duell sehr gerne gehabt.»

Läuft alles nach Plan, geht dieser Wunsch unverhofft und schon in naher Zukunft in Erfüllung. Doch kann Rückkehrer Hirscher Dominator Odermatt tatsächlich herausfordern?