Am 28. Dezember stürzt Marco Schwarz auf der Stelvio schwer und reisst sich das Kreuzband. Nun meldet sich der Österreicher via Instagram zu Wort und verrät seinen konkreten Comeback-Plan.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Schwarz hat sich im Dezember das Kreuzband gerissen und so den Traum vom Gewinn der grossen Kristallkugel frühzeitig begraben müssen.

Im kommenden Winter will Marco Odermatts Konkurrent aber wieder angreifen.

Derzeit verbringt der Österreicher viel Zeit im Fitness und auf dem Velo. Wenn weiterhin alles gut laufe, dann werde er im August mit Skifahren beginnen. Mehr anzeigen

Marco Schwarz liefert sich im vergangenen Winter ein enges Duell mit Marco Odermatt im Kampf um den Gesamtweltcup – bis zu seinem verhängnisvollen Sturz am 28. Dezember in Bormio. Per Helikopter wird der 28-Jährige abtransportiert, später folgt die bittere Diagnose: Kreuzband- und Innenmeniskusriss sowie ein Knorpelschaden im rechten Knie. Die Saison ist futsch und so auch der Traum vom Triumph im Gesamtweltcup.

Erst wenige Tage zuvor hatte der Allrounder die Führung im Gesamtweltcup übernommen und nährte so in unserem Nachbarland die Hoffnung, dass erstmals seit Marcel Hirschers letztem Streich im Jahr 2019 ein Österreicher die grosse Kristallkugel gewinnen könnte.

Nun meldet sich Marco «Blacky» Schwarz via Instagram an seine Fans und gibt ein Gesundheitsupdate: «Aktuell verbringe ich viel Zeit im Fitnessstudio und auf dem Fahrrad.» Untermauert werden die Aussagen mit Trainings-Bildern. Die beste Nachricht folgt dann aber am Ende des Clips, denn da kündigt er seinen konkreten Comeback-Plan an: «Wenn alles gut geht, werde ich im August wieder mit dem Skifahren beginnen.»

Auch bereits wieder im Training ist Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt, der unter der Anleitung seines neuen Kondi-Trainers ins Schwitzen kommt.