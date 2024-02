Lara Gut-Behrami mit Ehemann Valon Behrami. KEYSTONE

Pirmin Zurbriggen über Lara Gut-Behramis konstante Entwicklung und die Bedeutung der familiären Unterstützung bei der Entwicklung ihrer sportlichen Karriere und ihres Privatlebens.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ski-Legende Pirmin Zurbriggen lobt die Klasse der Tessinerin und zieht Vergleiche zwischen Michela Figini und Lara Gut-Behrami.

Der Walliser bewundert die kontinuierliche Entwicklung von Lara Gut-Behrami, die sich im Riesenslalom in den Details deutlich verbessert habe.

Der ehemalige Weltmeister ist der Meinung, dass die Ehe neue, positive Impulse in Gut-Behramis Leben gebracht hat, die sich in ihrem Skifahren widerspiegeln. Mehr anzeigen

«Wenn das Tessin einen Skifahrer hervorbringt, der es in den Weltcup schafft, ist er immer ein grosser Champion», sagte Pirmin Zurbriggen in einem Interview mit «RSI». Der ehemalige Ski-Star, der für seine unzähligen Siege ebenso gefeiert wird wie für seinen eleganten und anmutigen Stil auf dem Schnee, weiss auch bei der jüngeren Generation die Klasse zu erkennen.

Gut-Behrami entwickelt sich ständig weiter

«Als ich antrat, gab es Michela Figini, die einen starken Charakter und herausragende Qualität hatte, jetzt gibt es Lara Gut-Behrami. Für mich sind das zwei sehr ähnliche Athletinnen, die sich beide auf ihre Ziele fokussieren konnten und diese auch erreicht haben», erklärt die 61-Jährige aus Saas-Almagell.

«Es fasziniert mich, sie im Riesenslalom fahren zu sehen», so Zurbriggen weiter über Gut-Behrami: «Ich bin beeindruckt von ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrer konsequenten Verbesserung in kleinen Details.»

«Obwohl sie schon seit vielen Jahren an Wettkämpfen teilnimmt, entwickelt sie sich ständig weiter: Zu Beginn ihrer Karriere hatte sie im Riesenslalom oft Schwierigkeiten, wenn sie zum Beispiel seitlich in die Kurven fuhr, während sie jetzt deutlich harmonischer ist», analysiert Zurbriggen.

Pirmin Zubriggen ist beeindruckt von Lara Gut-Behrami.

Der Einfluss der Ehe

«Mit der Heirat kamen neue Impulse in Laras Leben. Sie war mit dieser Paardynamik nicht vertraut und man kann sagen, dass die Heirat ihr gutgetan hat. Sie fragt sich jetzt, welche Werte sie im Alltag braucht, und das spiegelt sich auch in ihrem Skifahren wider», so der ehemalige Weltmeister über das Privatleben der Skifahrerin. Lara Gut-Behrami heiratete im Sommer 2018 den ehemaligen Schweizer Nationalspieler Valon Behrami, wenige Wochen nach dem Ende des WM-Abenteuers der Nati in Russland. Die Schweiz war im Achtelfinale an Schweden gescheitert.

Lara und Valon während der WM 2018. KEYSTONE

Jeder hat einen anderen Weg

Nicht nur der Ehemann, sondern alle nahen Bezugspersonen sind für Profisportler wichtig. «Die Eltern und alle, die ihnen nahestehen, haben einen grossen Einfluss auf einen Sportler, sie geben ihm Sicherheit, und dank dieser Sicherheit kann er sich als Sportler und als Mensch in Ruhe entwickeln. Aber der Weg ist nicht für alle gleich, es gibt kein Patentrezept.»

«Als ich heiratete, begann ich mir Sorgen zu machen, ich sagte mir, dass ich zu viel riskieren würde. Die Situation war also nicht ideal, und deshalb habe ich relativ früh aufgehört, an Wettkämpfen teilzunehmen. Eine Familie zu haben, bedeutete für mich, Verantwortung zu übernehmen, und ich habe entsprechend gehandelt. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was für ihn am besten ist, und zwar auf intelligente Weise», so Zurbriggen, einer der erfolgreichsten Athleten in der Geschichte des alpinen Skisports, der seine Karriere 1990 im Alter von nur 27 Jahren beendete.