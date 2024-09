Die Zweifel am Hirscher-Comeback mehren sich

Marcel Hirscher steht vor seinem grossen Comeback. Keystone

Fünf Wochen sind es noch bis zum Saisonstart im Ski-Weltcup. Und hinter dem Fitnesszustand von Rückkehrer Marcel Hirscher steht noch immer ein dickes Fragezeichen.

Marcel Hirscher wird in der kommenden Saison in den Ski-Weltcup zurückkehren. Der achtfache Gesamtweltcupsieger trat vor fünf Jahren zurück.

Hinter dem Formzustand des gebürtigen Österreichers, der für die Niederlande an den Start gehen wird, steht noch ein grosses Fragezeichen.

Die Euphorie war riesig, als Marcel Hirscher im April sein grosses Comeback für den kommenden Winter angekündigt hatte. Seither ist sie aber etwas abgeflacht. Es gab Aufregung um seine Wildcard, welche auch von Top-Athleten kritisiert wurde. Und nach wie vor weiss niemand so genau, in welcher Verfassung sich der achtfache Gesamtweltcupsieger befindet.

Ursprünglich wollte der 35-Jährige im August in Neuseeland mehrere Continental-Rennen bestreiten. Nach zwei Wochen Testen und Training in Down Under kehrte Hirscher aber früher als geplant und ohne Wettkampfpraxis wieder zurück. Wegen schlechten Pistenverhältnissen und Wettervorhersagen, wie er erklärte.

Der neu für die Niederlande startende Technikspezialist wurde in seinen Trainingseinheiten dennoch beobachtet. Wie der «Blick» berichtet, schauten «Spione aus anderen Teams» Hirscher ganz genau auf die Ski. Und diese sollen gesehen haben, dass der frühere Weltcup-Dominator «eklatante Probleme bezüglich der Abstimmung seines Materials» habe.

Wie bereit ist Hirscher wirklich?

Hirscher sei auch langsamer gefahren als die einheimische Riesenslalom-Spezialistin Alice Robinson. «Deshalb häufen sich die Stimmen, dass es sich bei Hirschers Comeback-Versuch lediglich um einen PR-Gag handle», schreibt der «Blick».

Wie bereit Hirscher fünf Jahre nach seinem Rücktritt wirklich ist, werden die Ski-Fans in fünf Wochen erfahren. Dann kommt's in Sölden zum Weltcup-Auftakt. Bis dann wird auch geklärt sein, ob Hirscher wirklich von der neuen Wildcard-Regelung profitieren kann, welche ihm die Rückkehr an die Weltspitze erleichtern würde.

Bei der FIS will man die Interpretation dieser Wildcard offenbar noch einmal diskutieren – und klären, ob Hirscher wirklich mit der Startnummer 31 in seine ersten Rennen gehen kann, wie zunächst angekündigt, oder doch mit einer Nummer in der Region von 60 starten muss. Das soll diese Woche an den FIS-Komitee-Sitzungen in Zürich zum Thema werden.

