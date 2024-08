«Absolute Frechheit» – Ski-Cracks ärgern sich über Star-Bonus für Hirscher

Marcel Hirscher steht vor der Rückkehr in den Ski-Zirkus. Keystone

Dank einer neuen Regel darf Marcel Hirscher bei seinem Weltcup-Comeback eine Wildcard beanspruchen, die ihm einen grossen Sprung in der Startliste ermöglichen kann. Ganz zum Ärger einiger Ski-Stars.

jar Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fünf Jahre nach seinem Rücktritt will es Marcel Hirscher noch einmal wissen. Der achtfache Gesamtweltcupsieger wird kommende Saison in den Ski-Zirkus zurückkehren.

Die neue Wildcard-Regel könnte dem für die Niederlande an den Start gehenden Hirscher die Rückkehr an die Weltspitze erleichtern.

Top-Athleten wie Justin Murisier oder Daniel Yule kritisieren die Regeländerung der FIS. Mehr anzeigen

Während sich die Fans schon riesig aufs Comeback von Marcel Hirscher freuen, ärgern sich einige Ski-Stars über die offensichtliche Sonderbehandlung des achtfachen Gesamtweltcupsiegers. Die FIS hat eine neue Regel eingeführt, die einst zurückgetretenen Athleten die Rückkehr an die Weltspitze erleichtern. Frühere Gesamtweltcup- und Disziplinen-Weltcup-Sieger sowie WM- oder Olympia-Gold-Gewinner können neu nach einer Wettkampf-Pause zwischen zwei und zehn Jahren eine Wildcard beanspruchen.

Mit dieser Wildcard kann der Österreicher, der kommende Saison für die Niederlande an den Start geht, nicht nur wieder im Weltcup starten, sondern muss auch nicht mit einer sehr hohen Startnummer in die Rennen gehen. Statt mit einer Nummer in der Region von 60 wird Hirscher mit der 31 um Spitzenplätze fahren können.

Eine tolle Sache für Hirscher, weniger gut finden es andere Ski-Cracks wie Justin Murisier. «Persönlich mag ich Marcel Hirscher sehr gut. (...) Ich ärgere mich trotzdem darüber», wird der Walliser, der sich in den letzten Jahren vom Riesenslalom-Spezialisten immer mehr zum Speedfahrer entwickelt hat, im «Blick» zitiert.

Die FIS würde immer wieder gerne betonen, dass bei jeder Regel die Fairness im Mittelpunkt stehen müsse. «Deshalb werden ja auch die Pisten vereist, damit bei den Rennen möglichst viele Fahrer identische Bedingungen vorfinden. Aber für Marcel Hirscher wird jetzt eine Regel verändert, die definitiv nicht fair ist», so Murisier.

«Keiner wusste Bescheid»

Gemäss dem Weltverband wurde die Regeländerung mit den Athleten abgesprochen. Slalom-Star Daniel Yule widerspricht jedoch: «Mit mir hat diesbezüglich vor dem FIS-Kongress niemand gesprochen. Und wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich eher nein zu dieser Wildcard für Altmeister gesagt, obwohl ein Marcel Hirscher unumstritten ein Mehrwert für unseren Sport darstellt.» Auch AJ Ginnis wusste nichts von der Regeländerung: «In der Whatsapp-Gruppe, welcher sämtliche Technik-Spezialisten im Weltcup angehören, wusste keiner Bescheid», sagt der Grieche dem «Blick».

Noch deutlicher wird Christian Leitner. «Das ist eine absolute Frechheit», tobt der Österreicher, der den Finnen Kalle Palander 1999 zum Weltmeistertitel im Slalom coachte. «Diese neue Regel ist eine Ohrfeige für jeden jungen Athleten, der sich den Platz im ersten Drittel der Startliste knallhart erkämpfen muss.»

Etwas anders sieht es Swiss Ski-Präsident Urs Lehmann. Er könne zwar nachvollziehen, dass die Athleten die Entscheidung kritisieren. «Wirtschaftlich gesehen stellt die Wildcard für Hirscher aber für alle Rennfahrer eine Chance dar», meint Lehmann. «Ich bin mir sicher, dass weltweit einige Millionen mehr den Fernseher einschalten werden, wenn ein so grosser Champion wie Hirscher in Sölden sein Comeback geben wird. Und mit besseren TV-Einschaltquoten steigt der Marktwert von sämtlichen Startern.»