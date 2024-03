Brasiliens Ski-Präsident Pettersson: «Braathen ist ein Superstar» Anders Pettersson ist der Präsident des brasilianischen Schneesport-Verbands und freut sich jüngst über prominenten Zuwachs. Im Interview mit blue Sport verrät er, wie der Nationenwechsel von Lucas Braathen in Brasilien aufgenommen wird. 12.03.2024

Anders Pettersson ist der Präsident des brasilianischen Schneesport-Verbands und freut sich jüngst über prominenten Zuwachs. Im Interview mit blue Sport verrät er, wie der Nationenwechsel von Lucas Braathen in Brasilien aufgenommen wird – und was man sich davon erhofft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nicht einmal fünf Monate nach seinem überraschenden Rücktritt verkündet Lucas Braathen seine Rückkehr in den Ski-Weltcup. Künftig wird das Ausnahmetalent aber nicht mehr für Norwegen, sondern für Brasilien an den Start gehen.

Im exklusiven Interview mit blue Sport verrät Anders Pettersson, Präsident des brasilianischen Schneesport-Verbands, wie die Sache überhaupt ins Rollen kam.

Pettersson bezeichnet Braathens Nationenwechsel als «Win-Win-Situation» und hat mit dem 23-Jährigen Grosses vor. Mehr anzeigen

In der vergangenen Woche lässt Lucas Braathen die Katze aus dem Sack und bestätigt, worüber zuvor wochenlang spekuliert wurde. Der 23-Jährige kündigt bloss fünf Monate nach dem Rücktritt sein Comeback im Weltcup an. Allerdings fährt Braathen nicht mehr für Norwegen, sondern startet nach einem vollzogenen Nationenwechsel künftig für Brasilien, die Heimat seiner Mutter.

«Anfang des Jahres nahm Björn, der Vater von Lucas, Kontakt mit dem brasilianischen Skiverband auf. Er teilte uns mit, dass Lucas erwäge, zukünftig für Brasilien anzutreten», erinnert sich Anders Pettersson im exklusiven Interview mit blue Sport, wie die Sache zum Jahreswechsel ins Rollen kam. «Er wollte wissen, unter welchen Umständen ein Nationenwechsel möglich wäre.»

Dann ging es gemäss Pettersson schnell. Braathen setzte sich mit der brasilianischen Botschaft in Norwegen in Verbindung, um seine Staatsangehörigkeit nachzuweisen. «Nachdem dieser Schritt vollzogen war, konnten wir ihn dann in einer zweiten Phase als offiziellen Athleten in das brasilianische Skiteam integrieren», erklärt der Verbandspräsident.

Eine Win-Win-Situation

Pettersson sieht im Nationenwechsel des Ausnahmetalents nur Vorteile. «Letztendlich handelt es sich um eine Win-Win-Situation. Er hat die Möglichkeit, als Athlet für Brasilien anzutreten. Auf der anderen Seite bereichert er uns mit seinem Charisma und seiner Persönlichkeit», unterstreicht der 58-Jährige.

Zudem locke ein solcher Name wohl neue Geldgeber an. «Möglicherweise ist dies auch für grössere Sponsoren attraktiv», sagt Pettersson und hat grosse Pläne mit seinem neuen Aushängeschild: «Er erfüllt eine Vorbildfunktion in diesem Sport und wir werden unser Bestes tun, um mit ihm ein Vermächtnis aufzubauen.»

Darüber hinaus erhoffe man sich durch Braathens Präsenz «eine Steigerung der Qualität und Leistung unserer Athleten. Seine Anwesenheit wird auch dazu beitragen, die Aufmerksamkeit in Brasilien verstärkt auf den Skisport zu lenken».

«Die Resonanz ist unglaublich»

Denn noch hat der Schneesport in Brasilien einen schweren Stand und erhält vor allem während Olympischen Winterspielen Aufmerksamkeit. «Ausserhalb der Grossveranstaltungen weckt der Wintersport hierzulande nicht wirklich grosses Interesse. Durch Lucas Teilnahme an ungefähr 20 Wettkämpfen pro Saison wird die Nachfrage nach Live-Übertragungen jedoch massiv steigen», ist Pettersson überzeugt.

Die ersten Reaktionen aus Südamerika lassen die Zuversicht wachsen. «Die Nachricht ist noch frisch, aber die Resonanz ist unglaublich und sehr positiv ausgefallen», hält Pettersson fest und schwärmt: «Er ist ein Superstar – nicht nur in Europa, sondern weltweit. Man kennt ihn auch ausserhalb des Skizirkus – für sein Charisma oder sein Interesse an Mode und Musik. Er deckt verschiedene Interessensbereiche ab.»

