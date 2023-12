Marco Odermatt rast fast in jedem Rennen aufs Podest, doch jetzt ist erst mal Erholung angesagt. Wie das in seinem Fall aussieht? Nicht schlecht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt glänzt auch in dieser Saison und rast in acht Rennen sieben Mal aufs Podest – vier davon gewinnt er.

Odermatt ist Leader im Riesenslalom, dem Super-G und erstmals auch in der Abfahrt – und natürlich auch im Gesamtweltcup.

Dass er in der Abfahrt die Nase vorne hat, das freut Odermatt ganz besonders. Mehr anzeigen

«Besser hätte ich das Jahr definitiv nicht beenden können», sagte Marco Odermatt im Interview mit SRF nach seinem Triumph beim Super-G in Bormio. Es war sein vierter Sieg im achten Rennen und diese Dominanz spiegelt sich auch in den Disziplinenwertungen, wo er im Super-G, im Riesenslalom und in der Abfahrt die Nummer 1 ist und somit Träger der roten Startnummer. «Überall das Jahr als Leader zu beenden und damit die Heimrennen Anfang Januar in Angriff zu nehmen, ist schon sehr cool.»

Wie cool er das findet, das drückt Odermatt nun auch mit einem Foto aus, das er auf Instagram mit seinen Fans teilt. Eingehüllt in drei roten Startnummern, liegt er auf dem Boden. Dazu schreibt er: «Alle Ranglisten anzuführen und mit drei roten Trikots ins Jahr 2024 zu starten, macht Spass 🤣 Frohes Neues Jahr 🎊🎆🍾»

Sein Post wird rege kommentiert, etwa von Marc Berthod, der fragt: «😂 cool‘s bild! chunsch so an PAP Party?» Ja, gut möglich, dass es Odermatt in diesem Jahr noch einmal krachen lässt, für einmal abseits der Piste. Denn auch das kann der Schweizer Überflieger, wie wir spätestens seit seinem Abfahrts-Triumph an der WM im vergangenen Februar wissen …

Im Slalom mischt Odermatt nicht mit

Im Slalom, wo Odermatt nicht antritt, dort führt Marco Schwarz die Wertung an. Der Österreicher, der dem Schweizer im Kampf um den Gesamtweltcup das Leben hätte schwer machen können. Hätte deshalb, weil für ihn die Saison nach seinem Sturz gelaufen ist.