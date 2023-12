«Würde es gleich machen» – Schwarz weist Kritik wegen Verletzung entschieden zurück

Nach Marco Schwarz' Operation am Freitag kamen auch kritische Stimmen auf, die ihn für den dramatischen Ausgang in Bormio selber in der Verantwortung sehen. Der österreichische Verband will diese Kritik aber nicht so stehen lassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Schwarz erlitt bei der Abfahrt in Bormio eine schwere Knieverletzung.

Trotz Spekulationen über eine mögliche Überbelastung durch die Teilnahme in vier Disziplinen weist Schwarz die Kritik zurück.

Der österreichische Skiverband unterstützt Schwarz in seiner Haltung und betont seine körperliche Topform zu Beginn der Saison. Mehr anzeigen

Marco Schwarz erlebte am Donnerstag einen dramatischen Rückschlag in seiner Karriere. Bei der Abfahrt in Bormio zog sich der 28-Jährige eine schwere Knieverletzung zu. Hinzu kommt ausserdem ein Einriss des Innenmeniskus sowie ein leichter Knorpelschaden. Inzwischen wurde der Anwärter auf den Gesamt-Weltcup in Innsbruck operiert. Zeitgleich wurden aber auch kritische Stimmen laut, er habe sich das mit der hohen Belastung auch selber eingebrockt.

Auch Marco Odermatt äusserte sich zu Schwarz' Verletzung und betonte, dass für ihn die Belastung von vier Disziplinen unvorstellbar sei. Damit befeuerte der Schweizer die Diskussionen über eine mögliche Überbelastung umso mehr.

Operation beim Chirurgen von Alaba

Der österreichische Skiverband reagierte aber schnell auf die Spekulationen. Marko Pfeifer, der Cheftrainer des ÖSV, stellt klar, dass die Saison gerade erst begonnen habe und Schwarz körperlich in Topform gewesen sei. Ein möglicher Grund für die Verletzung könne daher nicht die hohe Belastung sein, insbesondere da der Unfall schon im Dezember passierte. Pfeifer: «Wir haben es gestern analysiert, Marco hat gemeint, er würde es wieder gleich machen», zitiert Pfeifer seinen Schützling.

Vor seiner Operation soll Schwarz eine Whatsapp-Nachricht an seine Teamkollegen geschickt haben, was laut Pfeifer die enge Verbundenheit im Team unterstreicht. Trotz der schweren Verletzung und der darauf folgenden Operation scheint der Teamgeist und die Entschlossenheit von Schwarz unerschütterlich zu sein.