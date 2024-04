Fährt Kilde nach seiner Verlobung mit Shiffrin jetzt für die USA?

Mikaela Shiffrin und Alekander Kilde haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Imago

Mit ihrer Verlobung haben Mikaela Shiffrin und Aleksander Kilde die Skiwelt in Begeisterung versetzt. Vor allem amerikanische Fans hoffen, dass die Bindung auch sportliche Auswirkungen haben könnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde haben ihre Verlobung bekannt gegeben, was unter Fans und Kollegen für Begeisterung sorgt.

Breezy Johnson, eine US-amerikanische Skifahrerin, kommentierte humorvoll die Neuigkeit und spielte auf einen Nationenwechsel Kildes an.

Trotz Kildes Verletzungssorgen und ungewisser sportlicher Zukunft planen er und Shiffrin eine Hochzeit, nachdem sie über drei Jahre zusammen waren. Mehr anzeigen

Das prominente Skifahrerpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde steht derzeit nicht wegen ihrer sportlichen Erfolge im Rampenlicht, sondern wegen ihres jüngst bekannt gegebenen Verlobungsstatus. Die Ankündigung, die sie auf ihren sozialen Netzwerken teilten, hat bei Fans und Wegbegleitern gleichermassen Begeisterung ausgelöst.

Die amerikanische Skirennfahrerin Breezy Johnson reagierte mit einem humorvollen Kommentar auf die Neuigkeit, indem sie einen möglichen Nationenwechsel von Kilde in die USA andeutete. Sie bezog sich damit auf den kürzlich erfolgten, überraschenden Wechsel von Lucas Braathen, der angekündigt hatte, ab der Saison 2024/25 neu für Brasilien zu fahren. Johnson fügt dann aber noch eine herzliche Botschaft hinzu: «Spass beiseite, ich liebe euch beide und bin froh, dass ihr glücklich seid!»

Die Idee kommt bei den amerikanischen Fans natürlich gut an. Gleichzeitig befürchten einzelne aber auch, dass Shiffrin vielleicht für Norwegen starten könnte. «Oh mein Gott. Was tun wir, wenn Kilde sie uns stiehlt und mit nach Norwegen nimmt?», fragt sich eine Userin.

Noch keine Details zur Hochzeit

Die Verlobung von Shiffrin und Kilde kommt nach einer über dreijährigen Beziehung und mitten in Kildes Rehabilitation zustande. Inzwischen kann der 31-Jährige wieder lachen, auch dank der Gesellschaft seiner neuen Verlobten.

«Es war gut, dass sie auch hier ist. Wir konnten so diese Zeit gemeinsam durchstehen», so Kilde an einer Pressekonferenz im Februar. Dennoch leidet er noch immer an den Folgen des Sturzes: «Ich bin an einen Rollstuhl gefesselt. Schlafen ist auch schwierig, ich habe in der Schulter und im Bein grosse Schmerzen.» Immerhin: Weil beide erfolgten Operationen gut verlaufen, ist derzeit kein dritter Eingriff geplant.

Shiffrin und Kilde planen ihre Verbindung mit einer bevorstehenden Hochzeit zu krönen. Details zu diesem Fest gaben die beiden aber noch nicht bekannt.