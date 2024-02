Hählen fuhr seit zwei Jahren ohne Kreuzbänder

Joana Hählen veröffentlichte auf Instagram ein Update zu ihrem Gesundheits-Zustand. KEYSTONE

Joana Hählen riss sich bei der Abfahrt in Cortina das rechte Kreuzband. Oder doch nicht? Wie die 32-jährige Speedspezialistin nun schreibt, war ihr Kreuzband bereits vor zwei Jahren gerissen.

Joana Hählen riss sich bei der Weltcup-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo das vordere Kreuzband im rechten Knie – so zumindest die erste Information.

Nach einem weiteren Untersuch wurde aber klar: Hählens Kreuzband war schon im Dezember 2021 gerissen. «Es scheint, als hätte ich zwei Jahre lang ohne ein rechtes Kreuzband Ski gefahren», schreibt Hählen auf Instagram. In Cortina zog sie sich eine Knochenprellung und eine Verrenkung des Knies zu.

Seit Ende 2021 fuhr die Speed-Spezialistin also in beiden Knien ohne Kreuzbänder. Dies, weil sie vor sechs Jahren einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitt und sich gegen eine chirurgische Rekonstruktion entschied.

Auf einen grösseren chirurgischen Eingriff will Hählen auch jetzt wieder verzichten. «Da ich ohne Probleme wie zuvor Ski fahren konnte, macht es Sinn, so weiterzumachen.» Dass Hählen in der laufenden Saison zurück auf die Skis kommt, ist unwahrscheinlich. «In den nächsten Wochen sehen wir, wie mein Knie reagiert. Ich gehe es Schritt für Schritt an, und das Wichtigste ist, wieder gesund zu werden wie zuvor.»