Mikaela Shiffrin spricht von einer «unglaublichen» Saison Lara Gut-Behramis. Bild: KEYSTONE

Lara Gut-Behrami steht vor der Krönung des erfolgreichsten Winters ihrer Karriere: Beim Saisonfinale in Saalbach kämpft die Schweizerin um vier Kugeln. Konkurrentin Mikaela Shiffrin ist sehr beeindruckt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami steht kurz vor einem Kugel-Quadrupel. Die Schweizerin kann beim Saisonfinale in Saalbach in den Kategorien Riesenslalom, Super-G, Abfahrt und Gesamtweltcup triumphieren.

Experten und Konkurrentinnen sehen die Schweizerin bereits als Siegerin. Allen voran gibt es lobende Worte von Federica Brignone und Mikaela Shiffrin.

Die US-Amerikanerin Shiffrin ist überzeugt davon, dass Gut-Behrami den Skisport mit ihren Leistungen «auf ein neues Level» gehoben hat. Mehr anzeigen

95 Punkte Vorsprung in der Riesenslalom-Wertung, 69 Punkte im Super-G und 68 Punkte in der Abfahrtswertung (19 Punkte auf die verletzte Sofia Goggia) – Lara Gut-Behrami steht beim Saisonfinale in Saalbach an den nächsten beiden Wochenenden vor dem Kugel-Hattrick und mit aller Wahrscheinlichkeit auch vor dem Triumph im Gesamtweltcup (aktuell 282 Punkte Vorsprung).

Bereits eine Woche vor den Entscheidungen scheint für Experten und Athletinnen alles entschieden. «Ich werde Lara nicht mehr überholen, ich habe diesen Kampf schon lange aufgegeben. Lara fährt so stark und konstant – da ist nichts mehr zu machen», lautet die Analyse von Federica Brignone nach den Rennen in Are. Für die letzte verbliebene Konkurrentin im Gesamtweltcup ist die Sache klar: «Lara Gut-Behrami wird alle vier Kugeln gewinnen.»

Der ehemalige deutsche Skirennfahrer und TV-Experte Felix Neureuther schlägt in dieselbe Kerbe: «Ich ziehe den Hut vor Lara. Sie ist extrem smart. Eine sehr schlaue Skifahrerin. Sie wird meiner Meinung nach den Gesamtweltcup gewinnen.»

«Neues Level» – Shiffrins Ritterschlag für Gut-Behrami

Auch Mikaela Shiffrin, die es eigentlich gewohnt ist, die Kugeln selbst mit nach Hause zu nehmen, findet nur lobende Worte für die Schweizer Überfliegerin. «Lara hat eine unglaubliche Saison, ihr Skifahren ist sensationell. Lara verdient es zu 1000 Prozent, dass sie dort steht, wo sie jetzt steht», sagt die 96-fache Weltcupsiegerin gegenüber «Blick».

Die US-Amerikanerin outete sich schon vor einigen Wochen als grosser Gut-Behrami Fan. Nach ihrer Verletzung schwärmte sie davon, die Rennen im TV zu schauen. «Vor allem Lara war atemberaubend zu beobachten. Sie ist momentan wirklich auf einem sehr hohen Niveau. So gern ich konkurrenzfähig wäre, müssen wir alle mal zurücklehnen und das schätzen», sagte Shiffrin im Februar.

Vor dem Saisonfinale holt die vielleicht beste Skifahrerin aller Zeiten nun zum Ritterschlag aus: «Ich finde, Lara hat das Niveau unseres Sports in diesem Winter nochmals auf ein neues Level gehoben.»

Lara Gut-Behrami hat Konkurrentin Shiffrin (rechts) in diesem Winter sehr beeindruckt. Bild: Keystone

Auch, dass sich die Schweizerin nicht verletzt habe, legt sie der 32-Jährigen als Stärke aus. «Jedes Puzzleteil ist im Skisport wichtig. Dazu gehört, gesund zu bleiben. Und auch, immer die nötige Energie zu haben», so Shiffrin.

Die letzten vier Rennen der Saison finden am Samstag, 16. März (Slalom), Sonntag, 17. März (Riesenslalom), Freitag, 22. März (Super-G) und Samstag, 23. März (Abfahrt) in Saalbach statt. Dank Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt ist die Schweiz auch auf bestem Weg, die Nationen-Wertung zu gewinnen.