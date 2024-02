Lara Gut-Behrami: «Ich musste kurz vor dem Start erbrechen»

Lara Gut-Behrami fährt bei der zweiten Abfahrt in Crans-Montana auf den dritten Rang. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami verliert in Crans-Montana über eine Sekunde auf Siegerin Marta Bassino. «Heute war es schwierig», hält sie nach dem Rennen fest. Die Tessinerin fühlte sich vor dem Start unwohl.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami fährt in der zweiten Abfahrt in Crans-Montana aufs Podest. Im Gegensatz zu ihrem Sieg am Vortag verliert die Tessinerin über eine Sekunde auf Siegerin Marta Bassino.

«Ich musste kurze vor dem Start erbrechen», so Lara Gut-Behrami nach dem Rennen. Die Saison sei mental und körperlich anstrengend – irgendwo müsse der Druck raus.

Jasmine Flury verpasst es, an den zweiten Platz vom Vortag anzuknüpfen. Sie verliert über zwei Sekunden und meint: «Es gibt solche Tage, da geht es nicht und heute war so einer.» Mehr anzeigen

Lara Gut-Behrami ist in Topform. In Crans-Montana sichert sie sich in den beiden Abfahrten einen Sieg und einen dritten Rang. Die Tessinerin führt mittlerweile die Wertungen im Riesenslalom, im Super-G, in der Abfahrt und im Gesamtweltcup an. «Das ist Wahnsinn», hält Gut-Behrami im Gespräch mit «SRF» fest.

So top die Form von Gut-Behrami zu sein scheint, war sie am Samstagmorgen in Crans-Montana doch nicht. Der «Wahnsinn» löst offenbar eine Menge Druck in Lara Gut-Behrami aus. Die 32-Jährige verliert in der zweiten Abfahrt 1,11 Sekunden auf Siegerin Marta Bassino. «Heute war es schwierig», hält sie nach ihrem Podestplatz fest. «Ich musste kurz vor dem Start erbrechen. Ich war so müde.»

Lara-Gut Behrami sei es noch nie passiert, dass sie sich vor dem Start übergeben musste. Sie erklärt die Situation wie folgt: «Im Kopf musst du dich anstrengen, körperlich ist es anstrengend, irgendwo muss es raus.» Sie versuche, so wenig Energie wie möglich zu verlieren und die notwendige Spannung beim Start anzubringen.

Flury kann an Leistung vom Vortag nicht anknüpfen

Jasmine Flury konnte nicht an ihre Leistung vom Vortag anknüpfen. Sie verliert auf die Bestzeit über zwei Sekunden. «Ich bin heute nicht ins Fahren gekommen», so die Abfahrts-Zweite vom Freitag. «Wenn ich vier Zehntel schneller wäre, wäre ich Siebte. Es war eng heute.» Im Gegensatz zu Gut-Behrami fühlte sich die 30-Jährige vor dem Start gut. «Es gibt solche Tage, da geht es nicht und heute war so einer.»

Am Sonntag erhalten die Schweizer Speedspezialistinnen die nächste Möglichkeit, voll anzugreifen. Beim Super-G in Crans-Montana geht Lara Gut-Behrami als Favoritin ins Rennen.