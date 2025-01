Lara Gut-Behrami steht vor historischem Rekord

Lara Gut-Behrami greift in Kranjska Gora nach einer neuen Bestmarke. KEYSTONE

Gewinnt Lara Gut-Behrami noch ein Riesenslalom, ist sie die erste Frau mit mindestens zehn Weltcup-Siegen in drei Disziplinen. Bei den Männern gelang bisher zweien das Kunststück.

Lara Gut-Behrami fehlt noch ein Sieg bis zu dieser historischen Marke. Sie steht aktuell bei 22 Siegen im Super-G, 13 in der Abfahrt und 9 im Riesenslalom. Die Gelegenheit zum Rekord bietet sich der Tessinerin am Samstag in Kranjska Gora.

Bei den Männern konnten bisher Hermann Maier und Pirmin Zurbriggen mindestens zehn Siege in drei Disziplinen feiern. Mehr anzeigen

In Kranjska Gora greift Lara Gut-Behrami nach ihrem 10. Weltcup-Sieg im Riesenslalom. Gelingt das der Tessinerin, knackt sie eine Marke, die bisher noch keine Skifahrerin geknackt hat.

Gut-Behrami wäre mit einem Triumph in Slowenien die erste Fahrerin überhaupt, die mindestens zehn Weltcup-Siege in drei Disziplinen feiern konnte. Aktuell steht sie bei 22 Siegen im Super-G, 13 in der Abfahrt und 9 im Riesenslalom.

Selbst der 99-fachen Weltcupsiegerin Mikaela Shiffrin gelang das Kunststück (noch) nicht. 62 Siege im Slalom, 22 Siege im Riesenslalom, 5 Siege im Super-G, 4 Siege in der Abfahrt und 1 Sieg in der Kombination reihen sich in die Siegesstatistik der US-Amerikanerin ein. Auch ehemalige Spitzenfahrerinnen wie Vreni Schneider oder Annemarie Moser-Pröll konnten die Marke nicht erreichen.

Zurbriggen und Maier knackten die Marke

Bei den Männern gelangen bisher zwei Athleten mindestens zehn Siege in drei Disziplinen: Pirmin Zurbriggen (10x Abfahrt, 10x Super-G, 11x Kombination) und Hermann Maier (15x Abfahrt, 24x Super-G, 14x Riesenslalom).

Zum Vergleich: Der aktuelle Weltcup-Dominator Marco Odermatt steht bei 25 Siegen im Riesenslalom, 13 im Super-G und 3 in der Abfahrt.

Am Samstagmorgen greift Gut-Behrami mit der Startnummer 5 ins Geschehen ein. Der 1. Lauf beim Riesenslalom beginnt um 09.30 Uhr, blue Sport tickert live.

