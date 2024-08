Marcel Hirscher ist aus Neuseeland abgereist, ohne ein Rennen zu fahren. (Archivbild) imago images/Sammy Minkoff

Marcel Hirscher reiste nach Neuseeland, um seine ersten Rennen zu bestreiten. Noch vor den Wettkämpfen reist er wegen des Wetters bereits wieder ab.

lih Linus Hämmerli

Marcel Hirscher ist noch vor den Wettkämpfen in Neuseeland bereits wieder aus dem Land abgereist.

«Es hätte wenig Sinn gemacht, länger zu bleiben», sagt Hirscher. Der mehrfache Gesamtweltcupsieger spricht von einer «grenzwertigen Schneelage».

Hirscher soll in Sölden Ende Oktober in den Weltcup zurückkehren. Mehr anzeigen

Marcel Hirscher verkündete im April sein Comeback. Auf dem Weg zurück in den Ski-Zirkus beabsichtigte der einstige Weltcup-Dominator, Rennen in Neuseeland zu bestreiten. Aus diesem Vorhaben wird nun nichts.

Wie «skinews.ch» berichtet, ist Hirscher noch vor Rennstart aus Neuseeland abgereist. Je zwei Rennen im Slalom und Riesenslalom standen ursprünglich auf dem Programm. «Er und sein Team haben die Pläne aber geändert und sie werden Neuseeland noch heute verlassen», sagt der Veranstalter der Rennen bei «skinews.ch» am Sonntagmorgen.

Hirscher: «Hätte kein Sinn gemacht, länger zu bleiben»

Die Wetter- und Schneeverhältnisse waren letztendlich der Grund für Hirschers frühzeitige Abreise. «Wir sind noch wie geplant nach Coronet Peak angereist, haben aber vor Ort gesehen, dass es aufgrund der grenzwertigen Schneelage und der Wettervorhersagen wenig Sinn gemacht hätte, länger zu bleiben. Also haben wir uns entschlossen, die paar Tage früher als geplant heimzufliegen», so Hirscher gegenüber der «Kronen Zeitung».

Die Punkte aus den Neuseeland-Rennen hätte Hirscher für einen Start am Weltcup ohnehin nicht gebraucht. Er hat seinen Startplatz dank einer Wildcard auf sicher. Am 27. Oktober steht in Sölden der erste Riesenslalom der Saison an.