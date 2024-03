Marco Odermatt: «Das ist die wichtigste Kugel»

Marco Odermatt gewinnt in diesem Winter vier Kristallkugeln. Bild: KEYSTONE

Marco Odermatt gewinnt am Sonntag die vierte Kristallkugel des Winters. Für den Nidwaldner ist der Triumph in der Abfahrt aber ein ganz spezieller. Nach dem Sieg bedankt er sich auch beim Schweizer Publikum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil das Wetter nicht mitspielt, kann die letzte Abfahrt der Saison am Sonntag in Saalbach nicht stattfinden. Marco Odermatt gewinnt deshalb kampflos die Abfahrtswertung.

Nach seinem Triumph spricht der Schweizer im Interview mit SRF über seine erfolgreiche Saison und bedankt sich bei Beat Feuz und seinen ehemaligen Teamkollegen.

Auch beim Schweizer Publikum bedankt sich der 26-Jährige für die Unterstützung. Mehr anzeigen

Um kurz nach 13.00 Uhr herrscht Klarheit: Marco Odermatt gewinnt die Abfahrtswertung in dieser Saison und damit die vierte Kristallkugel des Winters. Wegen schlechten Wetters kommt es am Sonntag in Saalbach nicht zu dem mit Spannung erwarteten Duell zwischen Odermatt und Sarrazin. Ein Szenario, dass der Schweizer Ski-Überflieger im Vorlauf bereits befürchtet hatte, wie er im Interview mit «SRF» verrät.

«Man hat schon die ganze Woche gewusst, es könnte einen komischen Sonntag geben. Heute Morgen hat sich das bestätigt. Leider hat es jetzt diese Entscheidung gegeben, aber ich denke, es ist trotzdem nicht ganz gestohlen», grinst Odermatt, der die Abfahrtswertung letztlich mit 42 Punkten Vorsprung gewinnt.

Dass die Abfahrts-Kugel für den Schweizer eine ganz spezielle Bedeutung hat, verheimlicht er nicht. «Es ist genial. Ich bin stolz. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es die wichtigste Kugel ist. Es ist unglaublich, dass es jetzt in der Abfahrt auch schon geklappt hat», gibt sich der 26-Jährige als strahlender Sieger.

Eins, zwei, drei, vier! Marco Odermatt präsentiert seine Kristallkugeln. Bild: KEYSTONE

«Beat Feuz hat mir mit seinen Tipps ein paar Rennen erspart»

Mit der Kugel im Sack liessen sich auch künftige Enttäuschungen leichter verkraften, ist sich Odermatt sicher. «Wenn jetzt in Zukunft mal ein Duell in die Hose geht, dann kann ich einfacher damit umgehen.»

Mit herzlichen Worten bedankt sich der Schweizer dann gleich persönlich bei SRF-Experte Beat Feuz, der neben ihm steht. «Ein Grund für den Erfolg steht neben uns. Beat hat mir mit seinen Tipps in den letzten Jahren ein paar Rennen erspart. Ich konnte da sehr viel lernen. Auch Mauro und Carlo. Ich bin da in eine super geniale Truppe gekommen und konnte auf altes Know-How neues Know-How aufbauen.»

Das versuche er nun auch seinen Teamkollegen mitzugeben. Offensichtlich mit grossem Erfolg. Beim letzten Super-G der Saison am Freitag feierte das Schweizer Team einen Dreifachsieg. Odermatt selbst stand dabei nicht auf dem Podest. Lediglich die kleine Kristallkugel in der Disziplinenwertung holte er sich am Ende ab. Genau wie im Riesenslalom und im Gesamtweltcup.

Dank ans Schweizer Publikum

Über seine beeindruckende Sammlung schmunzelt Odermatt kurz vor der Kugelübergabe am Sonntag. «Hermann Maier hat mir letzten Sommer gesagt: ‹Wenn du nicht mehr alle Kugeln halten kannst, dann ist das ein geiles Gefühl.› Ich hoffe, das wird gleich so sein.»

Er kann sie alle halten! Marco Odermatt mit seinen vier Kristallkugeln. Bild: KEYSTONE

Zum Abschluss grinst der Nidwaldner dann noch ganz sympathisch in die Kamera und bedankt sich beim Schweizer Publikum: «Vielen Dank fürs Daumendrücken und bis im nächsten Jahr!»