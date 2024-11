Loïc Meillard setzte im 2. Lauf zur Aufholjagd an. KEYSTONE

Loïc Meillard und Daniel Yule setzen im 2. Lauf vom Slalom in Gurgl zur Aufholjagd an. Dass sie Plätze gut machen, ist bei Meillard auf die Routine, bei Yule auf einen Materialwechsel zurückzuführen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Slalom in Gurgl machen Loïc Meillard und Daniel Yule im 2. Lauf Plätze gut. Tanguy Nef büsst 13 Ränge ein.

Meillard zeigt sich mit seinem 2. Lauf zufrieden, so auch Yule. «Ein Schritt in die richtige Richtung», sagt Meillard.

Der Slalom-Hang in Gurgl war eine Herausforderung für die Spitzenathleten, so auch für Tagessieger Clement Noël. Ein Kampf sei es gewesen. Mehr anzeigen

Beim zweiten Slalom der Saison bleibt der grosse Schweizer Zauber aus. Die Männer in den roten Anzügen bekunden beim technisch anspruchsvollen Hang in Gurgl Mühe – vor allem im 1. Lauf.

Tanguy Nef ist als Neuntplatzierter bester Schweizer nach dem ersten Durchgang. Im 2. Lauf büsst er aber viel Zeit ein und rutscht auf Rang 22 ab. «Ich fand den Zug nicht. So war es ein langer Weg runter ins Ziel», sagt Nef nach dem Rennen bei «SRF». Schon das Rennen in Levi sei nicht so gut gewesen, «aber ich stehe jetzt doch mit Punkten da».

Meillard und Yule mit Leistungssteigerung

Punkte verbucht auch Loïc Meillard. Der Levi-Dritte macht mit seinem 2. Lauf neun Plätze gut und ergattert sich als bester Schweizer Rang 5. «Ich habe mich viel besser gefühlt als im 1. Lauf», so Meillard bei «SRF». Die Routine helfe ihm mittlerweile, zu solchen Aufholjagden anzusetzen. Nach dem Rennen hält er fest: «Das heute war ein Schritt in die richtige Richtung.»

Mit seinem 2. Lauf zeigt sich auch Daniel Yule zufrieden. Nachdem er seinen 1. Lauf als «nicht gut» bezeichnete, vollzog er einen Materialwechsel. Er wechselte auf das Setup vom letzten Jahr – mit Erfolg. «Ich hatte ein besseres Gefühl. Ich konnte Tempo und Power im Schwung aufbauen», so Yule bei «SRF» und fügt an: «Das Setup hat mir so besser gefallen.» Yule kämpft sich von Rang 21 noch auf den 13. Platz vor.

Noël: «War unsicher, ob es für den Sieg reicht»

Und kämpfen ist das Stichwort: Der Slalom-Hang in Gurgl hat es in sich. Tagessieger Clement Noël sagt: «Es war ein richtiger Kampf. Die Bedingungen waren herausfordernd.» Während des zweiten Laufs sei er sich unsicher gewesen, ob seine Fahrt für den Sieg reicht – und sie genügte. So ist er nun «mehr als glücklich» in Gurgl als Sieger auf dem Podest zu stehen.

