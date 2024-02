Mowinckel kündigt unter Tränen ihren Rücktritt an: «Alles Gute hat ein Ende»

Ragnhild Mowinckel verabschiedet sich per Ende Saison aus dem Skiweltcup. Bild: Imago

Ragnhild Mowinckels Zeit als Skirennfahrerin läuft ab. Die Norwegerin verkündet in den sozialen Netzwerken, zum Ende der Saison einen Schlussstrich zu ziehen – und zeigt grosse Emotionen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ragnhild Mowinckel kündigt mit 31 Jahren an, zum Ende der Saison zurückzutreten. Die Norwegerin gewinnt in ihrer Laufbahn vier Weltcuprennen und holt in Pyeongchang 2018 zwei Olympiasilbermedaillen.

Immer wieder wird Mowinckel in ihrer Karriere von Verletzungen zurückgeworfen. Und so sagt sie zu ihrem bevorstehenden Abschied: «Ich bin froh, zu meinen eigenen Bedingungen gehen zu können.» Mehr anzeigen

Ragnhild Mowinckel tritt per Ende Saison zurück. Das verkündet die Norwegerin auf Instagram. «Es war ein einmaliges Abenteuer, aber alles Gute hat einmal ein Ende. 2023–2024 wird meine letzte Saison als Skirennläuferin sein», schreibt Mowinckel zu einem veröffentlichten Video, in dem sie auch die Tränen nicht zurückhalten kann.

Zum Entschluss, ihre Karriere nach zwölf Jahren im Weltcup zu beenden, sei sie bereits vor ihrem Abfahrtsieg in Cortina d'Ampezzo gekommen. Es ist ihr bisher einziger Podestplatz in dieser Saison. Insgesamt bestreitet Mowinckel 242 Rennen und nimmt an drei Olympischen Spielen sowie sechs Weltmeisterschaften teil. «Ich bin froh, zu meinen eigenen Bedingungen gehen zu können», so die Norwegerin, die in ihrer Laufbahn immer wieder von Verletzungen gebremst wird.

Zu ihren grössten Erfolgen gehört die Olympiasilbermedaillen von 2018 aus der Abfahrt und dem Riesenslalom. Zudem gewinnt sie 2019 in der Kombination und 2023 im Riesenslalom WM-Bronze.