Erste Medaillenentscheidung, erstes Gold für die Schweiz! Livio Hiltbrand sichert sich an der Junioren-WM nach Bronze im vergangenen Jahr am Dienstag die Goldmedaille in der Abfahrt. 🎉👏 Was für ein grandioser Auftakt!



👉 https://t.co/7C0w6zg8Mb#swissskiteam #push pic.twitter.com/Tpegiwm48q