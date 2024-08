Marco Kohler im vergangenen November bei einem Fotoshooting. Bild: Keystone

2020 hätte ein Sturz in Wengen beinahe Marco Kohlers Karriere beendet. Im Januar 2024 stürzt er am Lauberhorn erneut schwer. Aufgeben ist für den 26-Jährigen aber keine Option.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im letzten Jahr stürzt Marco Kohler zum zweiten Mal in seiner Karriere in Wengen schwer und zieht sich wie beim ersten Mal böse Knieverletzungen zu.

Nun hat der Kumpel von Marco Odermatt auf Instagram einen Post abgesetzt, der Mut macht.

Kohler schliesst Frieden mit dem Lauberhorn und berichtet, dass er seinem Comeback Schritt für Schritt näher komme. Mehr anzeigen

Vor vier Jahren war Kohler im Europacup unterwegs und stand am Lauberhorn als Vorfahrer im Einsatz. Kurz vor dem Ziel stürzte er und musste mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden. Dort stellte man einen «Totalschaden» in Kohlers linkem Knie fest. Kreuz- und Innenband, Patellasehne und Meniskus waren gerissen. Eine ernüchternde Diagnose und der Beginn einer langen Leidenszeit.

In der vergangenen Saison kehrt Kohler zurück an den Ort, der ihm einst fast die Karriere kostete. In Gröden wie in Bormio hatte er zuvor mit Top-10-Plätzen auf sich aufmerksam gemacht. Und auch in Wengen ist er schnell unterwegs. Bei der zweiten Zwischenzeit liegt er an siebter Stelle – und das mit Startnummer 35. Doch dann passierts: Beim Sprung in den Hanneggschuss, wo die Fahrer eine Geschwindigkeit von bis zu 145 km/h erreichen, gerät der Berner Oberländer in Rücklage und kommt zu Fall.

Sofort signalisiert er, dass er Hilfe braucht. Gestützt von Helfern begibt sich Kohler an den Rand der Strecke. Von dort wird er nach einem fast halbstündigen Rennunterbruch mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Die niederschmetternde Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes, des inneren Meniskus, sowie eine Zerrung des Innenbandes im rechten Knie.

Kein Wunder ist die Freude bei Marco Odermatt nach seiner Traumfahrt und dem damit verbundenen ersten Abfahrtssieg im Weltcup getrübt. «Es ist extrem schade. Ich habe mir den ersten Sieg mit anderen Emotionen gewünscht», sagt der Überflieger nach dem Rennen.

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann gibt zwei Tage später ein Update: «Wir haben telefoniert. Er wurde am Samstagmorgen operiert.» Und weiter: «Er sagte: ‹Auch wenn es ein Leidensweg ist – jetzt habe ich gesehen, dass ich es kann. Ich komme zurück.›»

Kohler schliesst Frieden mit dem Lauberhorn

Sieben Monate ist das her. Und an Kohlers Einstellung hat sich ganz offensichtlich nichts geändert. Auf Instagram postet er am Montag zwei Bilder, die ihn im grünen Wengen zeigen. Dazu schreibt er: «Zurück am Haneggschuss, wo ich gestürzt bin. Der Hang sieht heute anders aus, aber wenn ich hier stehe, kommen viele Gefühle hoch. Es erinnert mich auch daran, warum ich immer weitermache. Es macht mich stärker und treibt mich an, härter zu trainieren, sowohl mental als auch körperlich. Die nächste Saison beginnt nicht auf dem Schnee, sie beginnt im Kopf. Schritt für Schritt, Training für Training.»

Und weiter: «Ich bin froh, meinen Frieden mit @lauberhornrennen gemacht zu haben und meinem Comeback 🙏🏻😁 einen Schritt näher gekommen zu sein.»

