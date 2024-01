Corinne Suter verletzt sich in Cortina schwer und muss die Saison beenden

Suter schreit nach harter Landung – erneute Knie-Verletzung befürchtet Die erste von zwei Weltcup-Abfahrten in Cortina d'Ampezzo ist von vielen Ausfällen geprägt. Zu den Betroffenen gehört auch Corinne Suter, die nach einer harten Landung aufschreit und sich offenbar am Knie verletzte. 26.01.2024

Für Corinne Suter ist die Weltcup-Saison vorzeitig zu Ende. Die Schwyzerin zog sich in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo einen Riss des vorderen Kreuzbandes und eine Meniskusverletzung zu, wie Swiss-Ski mitteilte.

Nach einem Sprung im oberen Streckenteil musste Suter am Freitag das Rennen schmerzgeplagt abbrechen. In Zürich wurde am Abend dann die schwere Verletzung im linken Knie diagnostiziert.

«Corinne wird morgen Vormittag (am Samstag; Red.) in der Klinik Hirslanden operiert. Bei planmässigem Heilungsverlauf wird sie nächsten Winter wieder ganz normal ins Renngeschehen einsteigen können», wird Team-Arzt Walter O. Frey in der Medienmitteilung von Swiss-Ski zitiert.

sda