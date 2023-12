Schwarz ins Spital geflogen – «Ein solcher Sturz ist immer schlimm»

Mit der Startnummer 17 hat sich Marco Schwarz im Kampf um den Gesamtweltcup für die Abfahrt von Bormio viel vorgenommen. Doch der Österreicher stürzt schwer und wird wenig später ins Spital geflogen.

Zunächst hatte man das Gefühl, der Sturz von Marco Schwarz in der Kompression sei glimpflich ausgegangen. Der Österreicher rutschte in der Passage aus und kam in den Fangnetzen zu liegen. Relativ schnell befreite er sich daraus.

Das Rennen wurde in der Zwischenzeit unterbrochen. Der Versuch aufzustehen, gelingt Schwarz dann aber nicht. Er muss sich wieder hinsetzen, bevor das medizinische Personal ihn schliesslich von der Strecke trägt. Noch bevor der Helikopter eintrifft, vergräbt Schwarz die Hände im Gesicht. Kein gutes Zeichen. Am Ende wird der Allrounder per Helikopter abtransportiert und das Rennen kann nach mehr als einer Viertelstunde Unterbruch fortgesetzt werden.

Aleksander Aamodt Kilde war zwei Startnummern zuvor ebenfalls ausgeschieden, ohne sich dabei verletzt zu haben. Im Zielraum meint er: «Ein Sturz, wie ihn Schwarz gehabt hat, ist immer schlimm. Es ist leichter, im Ziel zu stehen als oben. Heute ist es richtig eisig und die Stelvio ist eine gefährliche Strecke. Bei meiner Fahrt habe ich einen Stein erwischt. Ich merkte, dass ich keinen Grip habe und das will man in Bormio nicht. Ich hoffe, dass ich das gute Gefühl morgen mitnehmen kann.»

Saisonende droht

Schwarz hat erst vor Weihnachten mit dem Sieg beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio die Führung im Gesamtweltcup vor Marco Odermatt übernommen und damit die Hoffnung genährt, als erster Österreicher seit Marcel Hirscher 2019 die Grosse Kristallkugel gewinnen zu können. Nach sieben Rennen führte er mit 464 Punkten acht Zähler vor Odermatt.

Nun drohen dem Kärntner eine schwere Knieverletzung und das vorzeitige Saisonende. Sein Trainer Paul Schwarzacher sagt dem «Blick», es sehe «ganz übel» aus und er glaube nicht an ein Happy End. Eine genaue Diagnose steht indes noch aus.