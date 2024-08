Shiffrin bangte um Kilde: «Der Sturz hat mein Leben verändert»

Mikaela Shiffrin schenkt Aleksander Aamodt Kilde ihr schönstes Lächeln. Bild: Keystone

Am Rande der Olympischen Spiele gibt Ski-Star Mikaela Shiffrin ein Interview, in dem sie auch über den Sturz ihres Verlobten spricht, dem Odermatt-Konkurrenten Aleksander Aamodt Kilde.

pat Patrick Lämmle

Bei den Olympischen Spielen in Paris fieberte Mikaela Shiffrin leidenschaftlich mit den US-Stars mit.

Die Spiele haben sie in vielerlei Hinsicht inspiriert.

In einem Interview am Rande der Spiele spricht sie auch über den schweren Sturz von Aleksander Aamodt Kilde, ihrem Verlobten.

Mikaela Shiffrin hat an Olympischen Spielen schon zwei Gold- und eine Silbermedaille gewonnen. In Paris hat sie nun erstmals Olympische Spiele als Zuschauerin erlebt und war sichtlich begeistert. Sie hat ihren Landsleuten die Daumen gedrückt und in den sozialen Medien fleissig Posts abgesetzt.

«Für mich waren die Geschichten dieser Spiele eine perfekte Balance zwischen Verletzlichkeit, Selbstbewusstsein und Widerstandskraft», ist in einem ihrer Posts zu lesen. Die Erfahrung in Paris habe sie erneut daran erinnert, dass man sowohl durch die grössten Erfolge als auch die grössten Enttäuschungen vorankomme. «Für die meisten von uns, die bei den Olympischen Spielen antreten, ist es einfach nicht eine Frage von Leben oder Tod und es ist nicht das Ende der Welt, egal ob man Erfolg hat oder scheitert.»

Im vergangenen Ski-Winter erlebte auch Shiffrin die ganze Palette an Emotionen. Während sie sich zur unangefochtenen Ski-Königin krönte, stürzte ihr Partner schwer. Der Sturz in Wengen von Aleksander Aamodt Kilde schockte die ganze Ski-Szene.

In einem Interview mit «Eurosport» wird sie darauf angesprochen. «Der Sturz von Aleks hat mein Leben verändert. Zumal ich in den letzten fünf Jahren so viel erlebt habe und zu viele Menschen, die ich liebe, im Spital besuchen musste», sagt Shiffrin, die 2019 ihre geliebte Oma Pauline verlor und im darauffolgenden Jahr ihren Papa Jeff.

«Aleks dort zu sehen, nach seinem Unfall so viele Fragen zu haben und nicht zu wissen, wie es ihm geht, das war wirklich erschreckend. Für ihn war es traumatisch. Aber ich durfte es nicht zu sehr an mich rankommen lassen, weil ich wieder in den Rennmodus kommen und für den Rest der Saison stark sein musste – und dann bin ich selbst gestürzt.» Vielleicht habe sie das gebraucht, um durchzuatmen. Die Herausforderung bestehe darin, immer wieder aufzustehen, so Shiffrin.