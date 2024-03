Mikaela Shiffrin verzichtet auf den letzten Riesenslalom der Saison sda

Wie schon bei ihrer phänomenalen Rückkehr vergangene Woche in Are, verzichtet Mikaela Shiffrin auch am Weltcupfinale in Saalbach von diesem Wochenende auf einen Start im Riesenslalom.

Ihren neuerlichen Startverzicht gab die Amerikanerin auf Instagram bekannt. «Natürlich hatte ich gehofft, in dieser Saison wieder im Riesenslalom starten zu können, aber uns ist die Zeit ausgegangen, genug Fortschritte zu machen, um am Sonntag rennbereit zu sein», schrieb die 96-fache Weltcupsiegerin, die am vergangenen Sonntag im Slalom von Are bereits wieder eine Klasse für sich war.

Damit wird der Slalom am Samstag im Salzburgerland ihr letztes Rennen in dieser Saison sein. Ein Start bei den finalen Speedrennen eine Woche später kommt für Shiffrin nicht in Frage, nachdem sie sich im Januar bei einem Sturz in Cortina eine Aussenbandverletzung im linken Knie zugezogen hatte.

