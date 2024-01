Sind die Weltcup-Rennen am Chuenisbärgli in Gefahr?

Solche Bilder bereiten den Ski-Fans Sorgen. Bild: Keystone

Am kommenden Wochenende sollen in Adelboden ein Riesenslalom und ein Slalom stattfinden. Noch ist die Strecke nicht renntauglich, trotzdem bleibt Pistenchef Toni Hari gelassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag (Riesenslalom) und Sonntag (Slalom) finden in Adelboden zwei Weltcup-Rennen statt.

Die Piste ist derzeit allerdings noch nicht renntauglich.

Pistenchef Toni Hari gibt bei Telebärn aber Entwarnung. Er glaubt, dass die Rennen stattfinden werden. Mehr anzeigen

Am Sonntag spricht Toni Hari, der Adelbodner Pistenchef, bei Telebärn über die anstehenden Rennen am Chuenisbärgli. Doch finden die überhaupt statt? Ein weisser Streifen inmitten einer grünen Landschaft, so sieht der Zielhang derzeit aus. Man kann sich bei diesem Anblick nur schwer vorstellen, dass hier schon in wenigen Tagen die nächste Odermatt-Show über die Bühne gehen könnte.

Wobei es im vergangenen Jahr zugegebenermassen ganz ähnlich aussah im Vorfeld der Rennen. Und dann gewann Marco Odermatt im Januar 2023 bei frühlingshaften Verhältnissen überlegen den Riesenslalom von Adelboden. Vor allem der wilde Ritt im zweiten Lauf liess Zuschauer, Experten und Kommentatoren fassungslos zurück. Was für eine Show. Was für ein Ski-Fest …

Vielleicht ist Toni Hari auch deshalb so gelassen. Die Erfahrung aus dem letzten Jahr hat sicherlich auch geholfen, die Ruhe zu bewahren. Denn die Piste war damals, entgegen vieler Erwartungen, in einem hervorragenden Zustand. Zu Telebärn sagt Hari: «Der Patient atmet noch.» Klingt erstmal nicht so beruhigend, doch er gibt weiter Entwarnung. «Wir können die Trickkiste noch etwas öffnen, wenn es sein muss», so Hari. Es brauche vor allem viel Kunstschnee, da dieser kompakter sei als Naturschnee, erklärt der Experte.

Noch bleiben ein paar Tage Zeit, doch das Wetter muss natürlich schon auch mitspielen. Aber nehmen wir uns doch einfach ein Vorbild an Hari und bleiben positiv. Denn die Ski-Rennen in Adelboden möchten wir wirklich nicht missen, da ist Spektakel garantiert.