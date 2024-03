Warum Gisin kurz vor dem Ziel abbremst und Odermatt gar nicht erst antritt

Michelle Gisin zeigt an den Schweizer Meisterschaften eine selbstlose Aktion. Bild: KEYSTONE

Bei den Schweizer Ski-Meisterschaften in der Lenzerheide kommt es am Dienstag zu einer Besonderheit beim Frauen-Slalom. Bei den Männern tritt Marco Odermatt nicht an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie üblich nach Ende des Weltcup-Winters finden in der Lenzerheide die Schweizer Ski-Meisterschaften statt.

Am Dienstag standen der Riesenslalom der Männer und der Slalom der Frauen auf dem Programm.

Marco Odermatt trat bei den Männern nicht an, er befindet sich aktuell mit Freundin Stella Parpan im Ägypten-Urlaub.

Bei den Frauen bremste Michelle Gisin kurz vor dem Ziel ab und schenkte den Sieg, sowie wichtige FIS-Punkte damit an Nicole Good. Mehr anzeigen

Beim Riesenslalom der Männer setzt sich Loic Meillard vor Gino Caviezel und Sandro Zurbrügg durch und darf sich zum zweiten Mal Schweizer Meister nennen. Nach dem ersten Lauf lag der 27-Jährige noch 21 Hundertstel hinter Justin Murisier zurück. Dieser büsste im zweiten Durchgang jedoch fast zwei Sekunden ein und fiel auf Rang 10 zurück.

Der Dominator der Weltcupsaison, Marco Odermatt, fehlte an der diesjährigen Schweizer Meisterschaft. Laut Informationen des «Blick» geniesst der vierfache Kristallkugel-Gewinner zusammen mit Freundin Stella Parpan aktuell wohlverdiente Ferien in Ägypten.

Selbstlose Aktion von Michelle Gisin

Bei den Frauen kommt es im Slalom am Dienstag zu einer Besonderheit. Michelle Gisin zeigt einen dominanten zweiten Lauf und könnte locker den Sieg einfahren, bremst aber kurz vor dem Ziel ab und überlässt Nicole Good den Schweizer Meistertitel. Durch die Aktion von Gisin, die schlussendlich auf Rang sechs klassiert wird, kommen weitere junge Fahrerinnen zu wichtigen FIS-Punkten.

Für Good ist es nach 2022 der zweite Schweizer Meistertitel. Auf Platz zwei fährt Aline Höpli, Platz drei geht an Lorina Zelger.