und herzlich willkommen zum Spiel der 3. Runde der Super League zwischen GC und Basel. Für die Hoppers gab es zum Saisonauftakt gegen Servette eine 1:3-Pleite und letzte Woche in Lausanne ein 1:1. Jetzt soll gegen den FC Basel der erste Sieg her.

Auch den Bebbi lief es bislang nicht wunschgemäss, insbesondere wegen des Ausscheidens in der Conference-League-Quali. In der Liga konnte der FCB immerhin mit einem 5:2-Sieg gegen Winterthur auf die Auftaktniederlage in St.Gallen reagieren. Folgt nun gegen GC der nächste Sieg? In unserem Video-Ticker beliefern wir dich mit den besten Szenen des Spiels.